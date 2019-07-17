Петришенко предложил усилить поддержку молодежи в СГ

Источник материала: БелТА

Фото из архива

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время пленарного заседания VI Форума регионов Беларуси и России высказался за усиление поддержки молодежи в Союзном государстве и представил несколько предложений о работе в этом направлении, передает корреспондент БЕЛТА.

"В наших странах выстроена действенная система поддержки молодежи - от получения образования до трудоустройства выпускников и помощи молодым семьям. Но необходимо двигаться дальше. Нам видится несколько направлений для работы", - сказал Игорь Петришенко.

Вице-премьер отметил, что сейчас разрабатывается стратегия молодежной интеграции в Союзном государстве. В этом документе, на его взгляд, необходимо отразить молодежную (парламентскую и общественную) деятельность, вопросы труда и бизнеса, подготовки современных управленческих кадров.

"К разработке стратегии нам необходимо подключить максимально большое количество молодых людей и в первую очередь через активную информационную работу. Несмотря на то, что молодежная тематика широко представлена в медиапространстве, нужно наращивать ее поток, при этом точнее фокусируясь на основной целевой аудитории. Надо шире использовать интернет, например, создать молодежный сетевой ресурс для охвата большего количества нашей молодежи информацией о жизни и возможностях Союзного государства", - предложил Игорь Петришенко.

Это направление должно стать одним из приоритетов молодежной политики в Беларуси и России, подчеркнул заместитель премьер-министра. Он отметил, что в Союзном государстве традиционно проводятся многочисленные фестивали и конкурсы, но и этого мало.

"Также предлагаем рассмотреть возможность учреждения стипендии Союзного государства для поддержки талантливой молодежи", - сказал Игорь Петришенко. Также, считает он, необходимо создать совместный банк данных о молодых людях, обучающихся в обеих странах.

"Не может не волновать тема поддержки молодежных предпринимательских инициатив. Пора развивать молодежные бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, отраслевые лаборатории, ресурсные центры", - отметил вице-премьер. Он напомнил, что ранее уже было принято решение создать белорусско-российский молодежный бизнес-инкубатор в Казани. Его открытие запланировано на 2020 год.

Кроме того, добавил Игорь Петришенко, необходимо активизировать работу по созданию на базе Белорусско-Российского университета молодежного технопарка. Эта инициатива была поддержана президентами обеих стран.

/Будет дополнено/.-0-