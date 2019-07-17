ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Петришенко предложил усилить поддержку молодежи в СГ

18.07.2019 12:27 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Петришенко предложил усилить поддержку молодежи в СГ
Фото из архива

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время пленарного заседания VI Форума регионов Беларуси и России высказался за усиление поддержки молодежи в Союзном государстве и представил несколько предложений о работе в этом направлении, передает корреспондент БЕЛТА.

"В наших странах выстроена действенная система поддержки молодежи - от получения образования до трудоустройства выпускников и помощи молодым семьям. Но необходимо двигаться дальше. Нам видится несколько направлений для работы", - сказал Игорь Петришенко.

Вице-премьер отметил, что сейчас разрабатывается стратегия молодежной интеграции в Союзном государстве. В этом документе, на его взгляд, необходимо отразить молодежную (парламентскую и общественную) деятельность, вопросы труда и бизнеса, подготовки современных управленческих кадров.

"К разработке стратегии нам необходимо подключить максимально большое количество молодых людей и в первую очередь через активную информационную работу. Несмотря на то, что молодежная тематика широко представлена в медиапространстве, нужно наращивать ее поток, при этом точнее фокусируясь на основной целевой аудитории. Надо шире использовать интернет, например, создать молодежный сетевой ресурс для охвата большего количества нашей молодежи информацией о жизни и возможностях Союзного государства", - предложил Игорь Петришенко.

Это направление должно стать одним из приоритетов молодежной политики в Беларуси и России, подчеркнул заместитель премьер-министра. Он отметил, что в Союзном государстве традиционно проводятся многочисленные фестивали и конкурсы, но и этого мало.

"Также предлагаем рассмотреть возможность учреждения стипендии Союзного государства для поддержки талантливой молодежи", - сказал Игорь Петришенко. Также, считает он, необходимо создать совместный банк данных о молодых людях, обучающихся в обеих странах.

"Не может не волновать тема поддержки молодежных предпринимательских инициатив. Пора развивать молодежные бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, отраслевые лаборатории, ресурсные центры", - отметил вице-премьер. Он напомнил, что ранее уже было принято решение создать белорусско-российский молодежный бизнес-инкубатор в Казани. Его открытие запланировано на 2020 год.

Кроме того, добавил Игорь Петришенко, необходимо активизировать работу по созданию на базе Белорусско-Российского университета молодежного технопарка. Эта инициатива была поддержана президентами обеих стран.

/Будет дополнено/.-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко во время пленарного заседания VI Форума регионов Беларуси и России...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле ищут мужчин, которые напали на автомобили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика