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В Гомеле собака-ищейка нашла в гараже у 23-летнего парня килограмм марихуаны

18.07.2019 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 июля в Гомеле задержали парня, которого подозревают в обороте наркотиков. В гараже, который он арендовал у соседки, нашли тайники с марихуаной. Об этом сообщает милиция.


Операцию по задержанию проводили в Центральном районе Гомеля при силовой поддержке ОМОНа. По версии следствия, 23-летний гомельчанин не только употреблял, но и торговал наркотиками.

«16 июля правоохранители задержали двух потребителей запрещенного товара. Они купили у дилера два пакетика с марихуаной весом 8 и 20 грамм. Вчера вечером в сети бойцов наркоконтроля и омоновцев попал и продавец», — рассказал официальный представитель УВД Гомоблисполкома Виталий Пристромов.


Оперативники сделали предположение, что товар парень хранит в микрорайоне Сельмаш. Там он арендовал у пожилой соседки гараж — женщина даже не подозревала, для чего.

Найти тайники с марихуаной помогла служебная собака по кличке Дэзирэ из местной таможни.

Всего изъято более 1 килограмма вещества, его отправили на экспертизу.


Покупатели наркотиков и предполагаемый продавец задержаны. Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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Теперь он и его покупатели - фигуранты уголовных дел.
 
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