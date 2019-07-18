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Жара до +30°С ожидается в Беларуси в выходные

18.07.2019 12:58 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Жара до +30°С ожидается в Беларуси в выходные
Фото из архива

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 30 градусов ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Уже две недели в Беларуси удерживается неустойчивая погода с температурным фоном на 2-6 градусов ниже средних многолетних значений. Но в предстоящие выходные дни погода улучшится: потеплеет, и дождей будет немного. Температурный фон вернется в рамки климатической нормы", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 19 июля, под влиянием уходящих атмосферных фронтов преимущественно по северо-восточной части страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем будет от плюс 18 градусов по северо-востоку до 26 градусов тепла по юго-западу страны.

В субботу, 20 июля, погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Брестской области возможны кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем будет от плюс 21 градуса по северо-востоку до 28 градусов тепла по юго-западу страны.

В воскресенье, 21 июля, ночью в области повышенного атмосферного давления будет без осадков, а днем с территории Польши на запад Беларуси переместится атмосферный фронт. Местами, преимущественно по западной части страны, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов выше нуля. Днем будет 23-29 градусов тепла, по Брестской области воздух прогреется до 30 градусов.

В понедельник, 22 июля, атмосферные фронты обусловят ночью в западных и центральных районах, утром и днем - на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов выше нуля, днем - 20-27 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 30 градусов ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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