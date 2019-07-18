Власти о введении платы за въезд на кладбище Вилейки: «С похоронного кортежа денег брать не будут»

Источник материала: Tut.by

С 28 июня въезд на кладбище «Лесное», расположенное под Вилейкой, стал платным: отныне на легковом автомобиле въезд на территорию стоит 2,55 рубля, а для ИП и организаций, осуществляющих производственную деятельность — 51 рубль. Об причинах и исключениях пишет издание Млын.by.





Решение принято Вилейским райисполкомом. У вилейчан нововведение вызвало немало вопросов. С решением властей люди не согласны и требуют его отменить , собирая подписи.

Заместитель директора Вилейского ЖКХ по коммунальным вопросам Марина Андриевская уточняет:

«Нововведение коснулось только одного городского кладбища „Лесное“, и въезд на него действительно платный».

Для ясности мы уточнили, как и за что будет взиматься плата. По словам Марины Андриевской, 51 рубль предприниматель или представители частной фирмы, которые занимаются установкой и благоустройством захоронений, должны будут заплатить лишь единожды:

«Допустим, одним рейсом предприниматель привез бордюры, вторым — цветник, потом — плитку. Но заплатить нужно будет только за одно захоронение. К этому месту он может проехать после разовой оплаты хоть 10 раз. У ворот будет стоять человек с кассовым аппаратом. После оплаты въезжающему выдадут чек, который он сможет предъявить при повторном въезде».

По словам Марины Андриевской, от платы за въезд освобождаются владельцы похоронного кортежа и следующие за ними во время траурной процессии легковые автомобили. Также платить за въезд не будут инвалиды I, II группы, участники Великой Отечественной войны и лица, перевозившие их.

50% от стоимости, то есть 1 рубль 22 копейки, заплатят пенсионеры.









Марина Андриевская пояснила, что плата за въезд на кладбище — мера не новая, она активно действует в Беларуси и введена для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

«Работники ЖКХ обслуживают „Лесное“ кладбище — косят траву, ремонтируют ограждение, привозят воду, которой пользуются вилейчане, убирают мусор, который очень часто оставляют при установке памятников предприниматели. Если они не хотят платить за въезд, пусть донесут материалы в руках или довезут на тачке, никто этого не запрещает. Всем известно, сколько стоят услуги по установке памятника, и сумма в 51 рубль со стоимостью их работ (ИП) несопоставима. Ничего плохого в том, что предприниматели внесут свою лепту и заплатят», — подытоживает Марина Андриевская.

Мы поинтересовались у представителя одной крупной компании по производству памятников в Вилейке, на кого лягут расходы в случае оплаты въезда.

«Скорее всего, часть этой суммы будет оплачивать заказчик памятника. Не исключаю даже, что и в полном объеме. Если посмотреть на ситуацию объективно, то функция предприятия — изготовить, доставить и установить памятник. Скажу, что люди очень недовольны. Вчера звонил мужчина и ругался. Сказал, сумма сумасшедшая», — рассказали нам.

Когда мы подъехали к воротам кладбища, у стенда с объявлениями встретили двух женщин.

«Абсурд! Нет слов, — эмоционировали по поводу платного въезда женщины. — Ипэшники заплатят 51 рубль, а потом с нас их возьмут, смотрите, чтобы не в два раза!»

Вилейчане считают суммы необоснованными и завышенными и, ссылаясь на статью 42 «О местном управлении и самоуправлении», требуют отменить решение Вилейского райисполкома.

К 9 утра 18 июля под петицией оставили подписи уже 86 человек.









Генеральный директор ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области» Василий Шашок считает, что плата за въезд — мера оправданная:

«Сделано это потому, что много частных организаций, которые занимаются обустройством могил, используют для работ различную технику, чуть ли не экскаваторы. А кто будет после них восстанавливать подъездные пути и дороги, и главное — за какие средства?» — заметил он.

На вопрос корреспондента о том, на все ли кладбища области распространится это нововведение, гендиректор ответил:

«Не могу сказать, что на всех кладбищах в Минской области въезд платный. Но, к примеру, на том же Северном кладбище в Минском районе есть такая практика, там тоже платный въезд».