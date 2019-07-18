«Никто не давал права бить». Идет процесс о смерти учащегося лидского училища олимпийского резерва

Источник материала: Tut.by

Трагедия случилась 1 апреля. Бывший воспитанник училища олимпийского резерва решил поучить жизни своего младшего товарища…Сейчас 18-летнего Руслана Сиротина обвиняют в том, что он «пробил фанеру» товарищу по спорту Андрею Дороховичу, что стало причиной его смерти. Дело начали рассматривать в суде Щучинского района 17 июля.

Умер после тренировки от удара в грудь

В зале суда собралось более двадцати человек, большинство — молодые люди. Когда конвой ввел подсудимого, некоторые девушки начали плакать. Руслана взяли под стражу в конце июня.





Потерпевшими признаны родители умершего Андрея, которому было 16 лет, Инна и Дмитрий Дороховичи.

Дело рассматривает судья Дмитрий Циунчик. Прокурор — Александр Демидов.

Согласно государственному обвинению, Руслан Сиротин 1 апреля около 19:50 в раздевалке спортивного зала лидского училища олимпийского резерва на почве неприязненных личных отношений с Андреем Дороховичем нанес ему не менее трех ударов в грудную клетку. Это привело к остановке сердца Андрея.

На суде потерпевшие заявили ходатайство на компенсацию материального ущерба на сумму более трех тысяч рублей, которые пошли на похороны, и морального вреда в сумме по 100 тысяч рублей для каждого из родителей. Ходатайство будет рассмотрено позже.

Сиротин вину признал частично. Пояснил, что не хотел смерти Дороховича.

Руслан родом из Кореличского района. Родители разведены, работают в колхозе, есть двое старших братьев. Занимался тяжелой атлетикой с восьмого класса. В лидском училище олимпийского резерва проучился три года — до 2018 года. Занимал призовые места на республиканских соревнованиях. Кандидат в мастера спорта.

Поступить в Гродненской университет не смог, планировал подавать документы еще раз в следующем году. Пошел учиться в лидский колледж на техника-строителя.

«Никогда с ним не ссорились»





Руслан заикается, когда дает показания. Это у него появилось после смерти Дороховича.

Андрей Дорохович приехал в УОР из Скиделя, учился на класс младше, чем Руслан. Ребята жили вместе в общежитии, но в разных комнатах. Встречались на тренировках. Дружили, вместе играли в футбол, в компьютерные игры, приходили в гости друг к другу.

«Никогда с ним не ссорились. Он всегда отзывчивый, ничего не пожалеет. Все хорошо к нему относились, в том числе и я», — говорит Руслан.

Согласно показаниям Сиротина, он приходил на тренировки в спортивный зал училища олимпийского резерва. Тренеры пускали его, хотя он уже не был воспитанником.

1 апреля около семи часов вечера Сиротин пришел в зал взвеситься и позаниматься перед соревнованиями. Все воспитанники уже собирались уходить из зала.

Сиротин позвал Дороховича в раздевалку.

«Я сказал: „Я знаю, что ты употребляешь наркотики, насвай“», — вспоминает события Сиротин.

О насвае он узнал от общих знакомых. Дорохович на это ничего не ответил.

«Я сказал: «Давай я тебе три «фанеры». Он согласился», — добавляет Дорохович. «Фанера» — это удар кулаком в грудную клетку.

Дорохович сам выпрямился у стены, чтобы удобнее было бить.

«Почему вы к нему обратились из-за насвая? Какое вам дело до того?» — уточнил прокурор.

«Я знал, что его за это могут выгнать. Или даже что-то худшее… Он был очень хорошим человеком. Я хотел, чтобы он этим не занимался», — ответил Сиротин.

Обвиняемый заверил, что он раньше никого не бил подобным образом в грудь, в училище это не было заведено.

По словам Сиротина, он ударил три раза несильно, чтобы не нанести травмы другу. Андрей был выше Руслана, занимался в большей весовой категории.

В раздевалке в тот момент присутствовали еще двое воспитанников училища — Виталий В. и Вадим Д.

«После ударов Андрей стоял. Я уже собирался уходить, подошел к дверям. Тогда Виталий закричал: «Андрюша». У него [Дороховича] был тяжелый вздох. Он начал сползать по стене. Я сразу развернулся и начал приводить в сознание», — рассказывает Сиротин.

Все происходило очень быстро. Позвали тренера Дениса Ирчица.

Сиротин сначала начал бить Дороховича по щекам, делать искусственное дыхание, массаж сердца. Вызвали «скорую».

Пока Руслан рассказывал об обстоятельствах смерти Андрея, в зале суда плакали.

«Почему вы били беззащитного человека?» — спросил прокурор.

«Я даже не думал, что такое может быть», — ответил Сиротин.

«Вы не оспариваете, что именно от ваших ударов наступила смерть?» — уточнил прокурор.

«Признаю, от моих. Но я не хотел, чтобы хоть близко такое получилось», — ответил обвиняемый.

Сиротин отметил, что сожалеет о том, что произошло. С родителями Андрея Дороховича увиделся случайно в деревне, куда они приехали на похороны общего знакомого. Говорит, что извинился. Но разговор получился коротким, эмоциональным и скомканным.

Позже Сиротин не звонил Дороховичам, потому что не знал, как и что сказать.

«Стало плохо на остановке, упал и умер»



Родители Андрея Дороховича

Мать Инна Дорохович рассказала, что Андрей был добрым, спокойным парнем.

«Когда я увидела, что он сидит в компьютере, решила отдать его в спортивную секцию. Он говорил: «Мама, как хорошо, что ты меня туда отдала»», — говорит Инна Дорохович.

После тренировки он всегда звонил рассказать, как живет. Но 1 апреля мама звонка не дождалась.

Вечером 1 апреля около 22:40 позвонил заместитель директора училища и сказал родителям Андрея Дороховича, что сыну стало плохо на остановке, он упал и умер. О том, что случилось на самом деле, родителям рассказали другие воспитанники училища во время похорон парня.

«Имя Руслана никогда не звучало, когда Андрей приезжал домой. Рассказывал о других друзьях», — говорит мать.

По ее словам, сын никогда не жаловался на отношение к нему других воспитанников или воспитателей.

«Единственное, что он как-то сказал: «Мама, 11-й класс выпустился, теперь все будет хорошо»», — говорит Инна Дорохович.

Она также знала, что в общежитии у воспитанников пропадала еда, личные вещи.

Мать и отец умершего Андрея попросили суд о самом суровом возможном наказании для Сиротина.

«Ему никто не давал права бить. Он мог учителям сказать. Он убил не только Андрея, а всю нашу семью. Мы не общаемся дома, встречаемся на кладбище», — говорит Инна Дорохович.

Проблемы в деятельности училища имели «системный характер»

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 144 УК) через две недели после смерти Андрея Дороховича. Позже дело переквалифицировали на ч. 3 ст 147 («умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Первая статья предусматривает до трех лет колонии, вторая — до 15 лет.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич во время расследования дела отметил, что трагедия с подростком не была частным случаем, а проблемы в деятельности училища имели «системный характер».

По словам Ивана Носкевича, за последние годы воспитанников обвиняли в ряде преступлений, что стало результатом «бесконтрольности за ними со стороны тренеров, преподавателей, воспитателей и должностных лиц областного уровня, которые призваны координировать и контролировать образовательный и воспитательный процесс».

В декабре 2018 года был уволен руководитель Гродненского государственного училища олимпийского резерва Тадеуш Колошич (лидское училище — его филиал). Согласно информации Генпрокуратуры, в училище выявили нарушения законодательства, ущемляющие права и законные интересы учащихся.