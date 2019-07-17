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Более 18 тысяч человек обратились к медикам за помощью из-за клещей

18.07.2019 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За шесть месяцев 2019 года к белорусским медикам из-за клещей обратилось более 18 тысяч человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Чаще всего клещей находят в Минске, Гродненской и Брестской областях, реже всего — в Гомельской области, пишет Минздрав.


Изображение: Hubert Berberich / wikipedia.org

Клещи могут быть заражены возбудителями девяти инфекционных заболеваний. В Беларуси ежегодно регистрируют около двух тысяч случаев болезни Лайма и более ста случаев клещевого энцефалита.

Возбудители клещевого энцефалита и болезни Лайма передаются человеку в основном через иксодовых клещей. Заразиться клещевым энцефалитом можно также при употреблении в пищу сырого молока коз, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. К заражению клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.

Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, нужно одеться так, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр. Брюки должны быть заправлены в носки или сапоги. Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов — плотно прилегать к руке. На голову предпочтительно надеть капюшон или использовать косынку, закрывающую волосы. Лучше, чтобы одежда была однотонной и светлой, так как на ней клещи более заметны.

Выбирая место отдыха, стоянки или ночевки в лесу лучше всего искать сухие сосновые леса с песчаной почвой или участки, лишенные травянистой растительности, где клещи встречаются крайне редко.

При обнаружении присосавшегося клеща нужно обратиться в ближайшую организацию здравоохранения. Если это сделать невозможно, стоит удалить клеща самостоятельно. Прочную нить завязывают в узел как можно ближе к хоботку клеща и извлекают его, подтягивая вверх при помощи круговых движений. Важно достать клеща целиком вместе с хоботком, не раздавив его.

По желанию можно провести лабораторное исследование удаленного клеща. Его нужно поместить в чистый флакон с плотно прилегающей пробкой. Адрес ближайшей организации здравоохранения, где проводят лабораторное исследование клеща, можно узнать у медработника организации здравоохранения, куда обратился пострадавший.

Если в течение месяца после присасывания клеща вы почувствовали изменения в самочувствии, отметили повышение температуры, боли в мышцах, головные боли или увеличивающееся красное пятно на месте присасывания, нужно обратиться к врачу.

 
Теги: Минск
 
 
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За шесть месяцев 2019 года к белорусским медикам из-за клещей обратилось более 18 тысяч человек.
 
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