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«Отвечайте на вопросы с достоинством». Количество отказов белорусам при въезде в Израиль растет

18.07.2019 13:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД отмечает увеличение количества белорусских граждан, которым по разным причинам отказывают во въезде в Израиль. Ведомство на своей странице в фейсбуке дает рекомендации тем, кто собрался в эту страну.

Напомним, проблема появилась после того, как Израиль отменил для белорусов визы. Теперь наших туристов могут развернуть и не пустить в страну при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В 2018 году в Израиль въехало около 35 тысяч туристов из Беларуси, 548 были депортированы на границе.

Чтобы этого не случилось, белорусский МИД рекомендует:

1. В обязательном порядке иметь обратный авиабилет, а также медицинскую страховку, действующую в Израиле на весь период пребывания.

2. Если вы едете в гости, нужно в обязательном порядке иметь приглашение принимающих лиц, их адрес, контактные телефоны для связи, ксерокопию удостоверения личности. При возникновении спорных ситуаций на границе надо просить сотрудников иммиграционной службы связаться с приглашающими лицами для подтверждения ими готовности принять вас в согласованные сроки.

3. Если поездка туристическая или паломническая, нужно в обязательном порядке иметь договор с туристической компанией, обратный билет, программу тура (поездки) и оплаченную бронь гостиницы (либо подтверждение проживания в монастырях и т. п.).

4. При поездке на лечение в обязательном порядке нужно иметь подтверждающее письмо из израильского медицинского учреждения.

5. С собой должна быть достаточная сумма денег наличными либо выписка с карт-счета и кредитной карты.

6. Лучше воздерживаться от поездок по приглашению граждан Беларуси, не имеющих израильского гражданства либо статуса постоянно проживающего на территории Израиля, в том числе — находящихся в стране по рабочей визе.

7. В случае поездки к супругу/супруге — гражданину Израиля в обязательном порядке нужно иметь соответствующее приглашение, оформленное супругом/супругой в МВД Израиля.

8. Воздерживаться от поездок в страну рекомендуется и в период рассмотрения поданных документов для репатриации в Израиль.

9. Лучше не удалять какие-либо контакты и переписку на мобильном телефоне, быть готовым пояснить происхождение любого израильского номера в памяти телефона.

10. При собеседовании с сотрудниками иммиграционных служб надо вести себя спокойно и уверенно, на все вопросы отвечать правдиво и с достоинством.

11. В случае отказа во въезде в страну надо просить детально разъяснить причины отказа на понятном въезжающему языке, порядок обжалования принятого решения с возможным подключением израильских адвокатов, просить предоставить возможность связаться с родными.

 
 
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Ведомство на своей странице в фейсбуке дает рекомендации тем, кто собрался в эту страну.
 
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