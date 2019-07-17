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Минская область подпишет соглашение о сотрудничестве с Татарстаном

18.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Анатолий Исаченко отметил, что форум является уникальной площадкой для диалога, позволяет народам России и Беларуси критично оценить достигнутое и рассмотреть перспективы дальнейшей интеграции. Также глава центрального региона рассказал об экономическом, инвестиционном потенциале Минской области.

– Я уверен, что мы имеем резервы в межкультурном и духовном пространстве, которые нам необходимо задействовать, – сказал Анатолий Исаченко. – Для дальнейшего увеличения товарооборота между нашими странами нужны новые контакты и встречи, которые позволят больше узнать о наших взаимных возможностях

По словам Председателя Госсовета Республики Татарстан, Беларусь традиционно входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Татарстана. Товарооборот в последние годы превышает 1 миллиард долларов США.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия регионов двух стран, а в сентябре этого года в рамках визита президента Республики Татарстан в Беларусь будет подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве.

– Сейчас надо думать о более глубокой интеграции в части создания совместных производств, предприятий как в Минской области, так и в Татарстане, и чтобы это в меньшей степени зависело от внешней конъюнктуры, - подчеркнул Анатолий Исаченко.

Председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая выступила с предложением в рамках следующего форума регионов России и Беларуси подписать межпарламентское соглашение. Фарид Мухаметшин поддержал инициативу и выразил готовность к укреплению парламентских связей с белорусскими коллегами.

Кроме того, в рамках Форума состоялась встреча с главой Администрации Калининского района города Санкт-Петербурга Василием Пониделко. Стороны рассказали о потенциале своих регионов, а также выразили необходимость активизации сотрудничества в социальной сфере. Анатолий Исаченко пригласил делегацию Санкт-Петербурга принять участие в областном фестивале-ярмарке «Дожинки», который состоится в Борисове.

 
 
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В рамках VI Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Санкт-Петербурге, председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко встретился с...
 
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