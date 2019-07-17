Генеральная прокуратура Республики Беларусь приглашает молодежь принять участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

Источник материала: Единство

Республика Беларусь является участницей Конвенции ООН против коррупции. Генеральная прокуратура Республики Беларусь определена органом, координирующим ее исполнение.

В соответствии со ст.13 Конвенции ООН против коррупции каждое государство-участник принимает надлежащие меры для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора в предупреждении коррупции и борьбе с ней, для углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз.

В целях усиления профилактической составляющей и вовлечения граждан в процесс реализации государственной антикоррупционной политики в июне 2019 г. стартовал очередной международный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

Его соорганизаторами выступили генеральные прокуратуры Республики Армения, Республики Беларусь, Агентство Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

К его проведению присоединились и страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР).

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить тематическую социальную рекламу в номинациях «Лучший плакат»

и «Лучший видеоролик».

В конкурсных работах могут быть отражены современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Прием работ организован на официальном сайте международного конкурса www.anticorruption.life. Там же размещены правила его проведения.

Международный конкурс состоит из двух этапов.

Первый этап - полуфинал проводится до 1 октября 2019 г. отдельно в каждой из стран-участниц. Затем работы в каждой номинации будут оцениваться национальной конкурсной комиссией. По итогам планируется проведение церемонии награждения.

Конкурсные работы, занявшие первое место, проходят во второй этап - финал, только при условии их исполнения на английском языке (плакат) и с субтитрами на английском языке (видеоролик), который пройдет с 1 по 15 ноября 2019 г.

Во втором этапе жюри Международного конкурса в каждой номинации определит победителей и призеров. Торжественную церемонию их награждения дипломами, ценными подарками и памятными призами планируется провести в декабре 2019 г. в городе Москве, приурочив к Международному дню борьбы с коррупцией

(9 декабря 2019 г.)

В этой связи предлагается на территории Минской области принять меры по организации участия в международном конкурсе работающей, творческой и обучающейся в различных учреждениях образования молодежи.

Соответствующую информацию о проведении международного конкурса необходимо разместить на официальном сайте Минского областного исполнительного комитета, а также в областных

и региональных средствах массовой информации.

Проинформировать о размещении данного конкурса в печатных изданиях, на интернет-сайтах, а также в социальных сетях (отдел СМИ (Кисель С.А.) до 22.07.2019 года.

Исполняющий обязанности начальника главного управления О.В.Топдемир