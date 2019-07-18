В «МакДональдсе» рассказали, кого ждут на работу в гомельский ресторан и сколько готовы платить

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на баннере стройплощадки «МакДональдса» размещены номера телефонов для желающих устроиться в заведение на работу. Мы узнали, какие вакансии предлагает ресторан быстрого питания и сколько готов платить своим работникам.



Фото пресс-службы «МакДональдс»

Пока штат в гомельский ресторан не набирают, ответили нам по телефону, но посоветовали следить за сайтом: вскоре на нем должна появиться анкета, которую необходимо заполнить, после чего соискателя вызовут на собеседование.

— Мы предлагаем вакансию «член бригады ресторана». Никакого специального образования и навыков не нужно, всему обучат в процессе. В обязанности работника входит обслуживание посетителей за прилавком, приготовление продукции на кухне, а также уборка внутренней и внешней территории ресторана, — сообщили в «МакДональдсе».

Оплата труда почасовая. За час работы обещают платить 4 рубля 2 копейки.

Пока с точным количеством рабочих мест не определились, но ранее сообщалось, что новое заведение планирует обеспечить работой около ста человек.

Напомним , в конце года в Гомеле заработает «МакДональдс». Общая площадь будущего здания и прилегающей территории — 439 квадратных метров. Пространство рассчитано на 147 мест. Для удобства водителей появится круглосуточная линия «МакДрайв», также часть города охватит «МакДоставка». Также откроется «МакКафе».

В проект инвестировано около двух миллионов долларов.