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В «МакДональдсе» рассказали, кого ждут на работу в гомельский ресторан и сколько готовы платить
18.07.2019 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на баннере стройплощадки «МакДональдса» размещены номера телефонов для желающих устроиться в заведение на работу. Мы узнали, какие вакансии предлагает ресторан быстрого питания и сколько готов платить своим работникам.
Пока штат в гомельский ресторан не набирают, ответили нам по телефону, но посоветовали следить за сайтом: вскоре на нем должна появиться анкета, которую необходимо заполнить, после чего соискателя вызовут на собеседование.
— Мы предлагаем вакансию «член бригады ресторана». Никакого специального образования и навыков не нужно, всему обучат в процессе. В обязанности работника входит обслуживание посетителей за прилавком, приготовление продукции на кухне, а также уборка внутренней и внешней территории ресторана, — сообщили в «МакДональдсе».
Оплата труда почасовая. За час работы обещают платить 4 рубля 2 копейки.
Пока с точным количеством рабочих мест не определились, но ранее сообщалось, что новое заведение планирует обеспечить работой около ста человек.
В проект инвестировано около двух миллионов долларов.
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В «Макдональдсе» посоветовали следить за сайтом: вскоре на нем должна появиться анкета, которую необходимо заполнить, после чего соискателя вызовут на...
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