В Светлогорске меняют адреса. Зачем это нужно и что теперь делать?

Источник материала: Tut.by

На днях светлогорские социальные сети взорвал пост о том, что «руководство города втихую меняет адреса домов». Читателям представили нерадужные перспективы изменения прописки с заказом справок в бюро госрегистрации и долгим ожиданием. Зачем и кому все это нужно? Подробности узнавало издание «Ранак».

Еще в 2012 году президент Беларуси подписал указ «Об адресной системе», и в том же году Государственный комитет по имуществу утвердил инструкцию о порядке ее ведения.

Согласно этим документам, нормализуют адреса в стране в целом и в Светлогорске в частности. Так, например, микрорайон Юбилейный, 1, стал улицей 50 лет Октября, 2б; Юбилейный, 9, — Батова, 3; Октябрьский, 24, — улицей 50 лет Октября, 11; а микрорайон Полесье, 41−43, стал улицей Социалистической, 99.

Что теперь делать горожанам, идти собирать справки и менять прописку?

«Идти и что-то менять не нужно, но если вы захотите заключить сделку, например продать квартиру, в этом случае вам придется изменить адрес, — рассказывают в Светлогорском бюро Речицкого филиала РУП „Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру“. — Вы закажете справку о нормализации адреса. По законодательству она делается в течение 15 рабочих дней, но мы делаем в течение двух дней. Процедура платная. Внесение исправлений в ЕГРНИ (единый государственный регистр недвижимого имущества) занимает три дня».

Если вы сделали в квартире перепланировку и заказали в Светлогорском бюро обследование, вам выдадут технический паспорт уже с нормализованным адресом. То есть все делается автоматически и по мере надобности. Если вы не продаете квартиру, не дарите ее кому-то и не затеяли перепланировку — бежать и заказывать справку не нужно.

Зачем в принципе нужен весь этот процесс с изменением адресов?

«Мы, как и соседний Жлобин, в числе тех городов, где есть микрорайоны. А в соответствии с законодательством должны быть улицы. Сейчас они прилегают у нас к каждому микрорайону. Местоположение микрорайонов останется — Юбилейный, Первомайский и другие — по старинке люди так и будут их называть. Но каждому дому будет присвоена улица и в соответствии с этим изменен адрес. И не обязательно все дома, например, в Молодежном микрорайоне будут относиться к одной улице, потому что с одной стороны Шоссейная, с другой Привокзальная и т. д.».

Согласно инструкции, строения нумеруются по улице, с которой организован главный въезд в квартал. По левой стороне — нечетные номера домов, по правой — четные.

С улицами понятно, а почему номера домов меняются?

«Например, улица Привокзальная уже существовала и дома с нумерацией на ней были. Теперь мы присваиваем свободные номера, которые есть на конкретной улице».

Как узнать, что адрес поменялся?

«Мы рекомендуем обслуживающей дом организации вывешивать объявления на подъездах, а вообще в жировке будет видно».

Весь процесс «адресации» будет проходить постепенно, уверяют в Светлогорском бюро. Никто одномоментно не поменяет адреса. Поэтому ажиотажа быть не должно.

«Все не так страшно, как некоторые рисуют. Изменение адреса не влечет за собой замену техпаспорта на квартиру. Даже завещания, которые вы написали со старым адресом, менять не нужно. База ЕГРНИ доступна всем государственным органам в случае возникновения вопросов с пропиской. Но если вам понадобится справка о присвоении адреса — у нас есть предварительная очередь. Запишитесь на определенное время и приходите».

Сотрудники Светлогорского бюро смотрят в монитор, который выводит картинку с камер видеонаблюдения: на приеме у регистраторов сидят всего два человека.

«Никаких кругов ада нет. У нас кабинки и электронная очередь. Бывает наплыв людей, но стараемся справляться».