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Новый поезд обкатывают в минском метро
18.07.2019 14:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минском метрополитене обкатывают новый поезд. «Штадлер» заметили сегодня на красной ветке подземки.
Сообщение о том, что новый «Штадлер» уже обкатывают в минском метрополитене,
Пассажиров внутрь не пускают, состав тестируют с мешками в вагонах.
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«Штадлер» заметили сегодня на красной ветке подземки
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