ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый поезд обкатывают в минском метро

18.07.2019 14:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минском метрополитене обкатывают новый поезд. «Штадлер» заметили сегодня на красной ветке подземки.


Фото: из Telegram-чата «Транспорт Беларуси»

Сообщение о том, что новый «Штадлер» уже обкатывают в минском метрополитене, появилось в Telegram-чате «Транспорт Беларуси».

Пассажиров внутрь не пускают, состав тестируют с мешками в вагонах.


Фото: из Telegram-чата «Транспорт Беларуси»
 
 
Ссылка на источник 139
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Штадлер» заметили сегодня на красной ветке подземки
 
Новости дня
Новости общества
 
МИД обращает внимание на порядок пересечения границы Израиля в связи с ростом числа отказов во въезде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика