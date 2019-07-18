Новый поезд обкатывают в минском метро

Источник материала: Tut.by

В Минском метрополитене обкатывают новый поезд. «Штадлер» заметили сегодня на красной ветке подземки.



Фото: из Telegram-чата «Транспорт Беларуси»

Сообщение о том, что новый «Штадлер» уже обкатывают в минском метрополитене, появилось в Telegram-чате «Транспорт Беларуси».

Пассажиров внутрь не пускают, состав тестируют с мешками в вагонах.



Фото: из Telegram-чата «Транспорт Беларуси»