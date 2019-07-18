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Взгляд изнутри: Разноцветная жизнь в чёрно-белых красках

18.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Знаете, меня всегда тянуло в страшные и разрушенные места. Туда, где раньше всё было наполнено жизнью, а сейчас даже трава растёт с трудом. Хатынь, Освенцим, Чернобыль – кажется, так себе места для проведения отпуска, правда?.. А меня тянет. Тянет некой необъяснимой силой, которая жаждет не ало-багровых закатов с берегов Чёрного или Балтийского моря, а кроваво-чёрных красок реальности, напрямую связанных с ужасающими событиями прошлого. Что это, желание испытать катарсис? Или всего лишь выделиться необычными снимками в ленте «Instagram»? Так или иначе, нашумевший сериал о главной техногенной катастрофе ХХ века – «Чернобыль» –дал ясно понять: это желание стало сильнее.

Взгляд изнутри: Разноцветная жизнь в чёрно-белых красках

Первая Мировая. Вторая. Чернобыль. Бесспорно, эту строку может дополнить далеко не одно событие, навсегда изменившее наш мир. Из года в год, из века в век человек пытается не допустить новой трагедии, повлёкшей за собой миллионы чужих жизней, но маятник уже запущен. И кто знает, удастся ли его когда-нибудь остановить?..

Признаться, «Чернобыль» от НВО я посмотрела далеко не сразу. Несмотря на многочисленные советы друзей, рейтинг и слова о том, что «эта штука бьёт все рекорды «Игры престолов», было что-то, что всё-таки не позволяло мне нажать «Play»… Однако, узнав о том, что сериал перевели на белорусский язык, я поняла: пора.

И знаете, что?.. Кто-то может крутить у виска и утверждать, что американцы недостоверно передали случившуюся катастрофу. Кто-то, наоборот, –восторгаться каждым моментом, мысленно возвращаясь в советское прошлое. Однако спорить с тем, что «Чернобыль» получился зрелищным, напряжённым и глубоко трагичным, – глупо.

Взгляд изнутри: Разноцветная жизнь в чёрно-белых красках

Сердце сжимается, когда мы видим неподдельный ужас сотрудников станции, понимающих, что это конец. Ком в горле растёт, когда люди среди ночи выходят на мост, чтобы посмотреть на яркое и разноцветное пламя горящей АЭС… Знали ли они тогда, что умрут?.. Вряд ли. Пиком же становится взрыв эмоций при одном только взгляде на… цинковые гробы. Последние пристанища пожарных, так нелепо оказавшихся в лапах чудовищной трагедии. Однако со всем этим ужасом, который, я уверена, откликнется в душе каждого, фильм как нельзя лучше показывает величие советского человека, жертвующего своей жизнью ради жизней других.

Скажу честно: с первой же серии я погрузилась в какой-то инфернальный апокалиптический кошмар, из которого, кажется, нет выхода. Как бороться с небывалой до сей поры техногенной катастрофой, каковы её реальные масштабы и степень опасности, какие жертвы придётся принести на алтарь победы, – далеко не сразу становится ясным. Решения приходится принимать молниеносно и действовать буквально наощупь. И в кратчайшие сроки удаётся сделать то, что казалось невозможным, – ликвидировать последствия катастрофы. Но, опять же, какой ценой?..

«Чернобыль» не оставил мне шансов остаться такой, как прежде. Он буквально перемолол меня. И я, смотрящая на весь этот ад, будто бы получила свою дозу радиации, находясь в ожидании новой катастрофы, хотя и понимала, что эти опасения беспочвенны. Но опасения ликвидаторов таковыми не были…

Взгляд изнутри: Разноцветная жизнь в чёрно-белых красках

Можно бесконечно искать виновных. Можно столько же спорить о достоверности и недостоверности американского сериала. Но я не хочу. Хочу лишь в очередной раз напомнить каждому из нас о быстротечности человеческой жизни. Люди рождаются, живут, умирают – так было и так будет. Однако зачастую судьба посылает испытания одним и уберегает от них других. Согласно какому сценарию это происходит? Почему одним даётся право на счастье, а другие вынуждены сжав зубы терпеть все лишения судьбы? Почему? Непонятно…

Знаете, сериал о Чернобыле будто бы в очередной раз натолкнул меня на мысль о том, что жизнь – это не вчера или завтра. Жизнь – это сейчас. Ведь кто знает, какие ещё испытания нам готовит судьба?..

 

Виктория КОСТЮК

 
 
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Знаете, меня всегда тянуло в страшные и разрушенные места. Туда, где раньше всё было наполнено жизнью, а сейчас даже трава
 
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