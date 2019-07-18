Скончался известный светлогорский музыкант Александр Бородюков

Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 17 июля ушел из жизни известный светлогорский музыкант, бывший директор Городского центра культуры Александр Георгиевич Бородюков. Об этом изданию «Ранак» сообщили в местной детской школе искусств, где Бородюков проработал в общей сложности 29 лет.



Фото взято с сайта: ranak.me

В общей сложности 29 лет своей жизни Бородюков отдал преподавательской работе в Светлогорской детской школе искусств. На сцене этого учреждения в конце марта 2019 года он провел и последний в своей жизни концерт.

«Он жаловался на самочувствие, прошел обследование, которое выявило онкологическое заболевание. К сожалению, уже в неоперабельной стадии, — сообщили в школе искусств. — В начале июня он был уволен по состоянию здоровья, получил 1-ю группу инвалидности. Александр Георгиевич скончался дома в 21.25 17 июля».

По имеющейся информации, похороны Александра Бородюкова предварительно намечены на 22 июля.

Александр Бородюков родился в 1954 в Гомеле, в 1978 году окончил Петрозаводский филиал Ленинградской государственной консерватории по специальности «флейта». Свою трудовую деятельность начал в 1972 году в качестве преподавателя музыкальной школы Железнодорожного района Гомеля.

С 1976 года жизнь Александра Георгиевича была неразрывно связана со Светлогорском: работал сторожем, рабочим сцены, с 1979 по 1982 годы был художественным руководителем Дворца культуры химиков, а с 2000 по 2008 работал директором Городского центра культуры.

Широкой публике Александр Бородюков известен как постоянный участник культового для Светлогорска ВИА «Мелодии Березины», частый ведущий районного фестиваля «Провинция», других мероприятий. Яркой страницей в судьбе Александра Георгиевича стал эстрадный оркестр Star Band, в составе которого он еще в середине марта этого года блестяще выступил на фестивале «Шатилинский шлягер».