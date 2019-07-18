﻿ Скончался известный светлогорский музыкант Александр Бородюков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скончался известный светлогорский музыкант Александр Бородюков

18.07.2019 14:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 17 июля ушел из жизни известный светлогорский музыкант, бывший директор Городского центра культуры Александр Георгиевич Бородюков. Об этом изданию «Ранак» сообщили в местной детской школе искусств, где Бородюков проработал в общей сложности 29 лет.


Фото взято с сайта: ranak.me

В общей сложности 29 лет своей жизни Бородюков отдал преподавательской работе в Светлогорской детской школе искусств. На сцене этого учреждения в конце марта 2019 года он провел и последний в своей жизни концерт.

«Он жаловался на самочувствие, прошел обследование, которое выявило онкологическое заболевание. К сожалению, уже в неоперабельной стадии, — сообщили в школе искусств. — В начале июня он был уволен по состоянию здоровья, получил 1-ю группу инвалидности. Александр Георгиевич скончался дома в 21.25 17 июля».

По имеющейся информации, похороны Александра Бородюкова предварительно намечены на 22 июля.

Александр Бородюков родился в 1954 в Гомеле, в 1978 году окончил Петрозаводский филиал Ленинградской государственной консерватории по специальности «флейта». Свою трудовую деятельность начал в 1972 году в качестве преподавателя музыкальной школы Железнодорожного района Гомеля.

С 1976 года жизнь Александра Георгиевича была неразрывно связана со Светлогорском: работал сторожем, рабочим сцены, с 1979 по 1982 годы был художественным руководителем Дворца культуры химиков, а с 2000 по 2008 работал директором Городского центра культуры.

Широкой публике Александр Бородюков известен как постоянный участник культового для Светлогорска ВИА «Мелодии Березины», частый ведущий районного фестиваля «Провинция», других мероприятий. Яркой страницей в судьбе Александра Георгиевича стал эстрадный оркестр Star Band, в составе которого он еще в середине марта этого года блестяще выступил на фестивале «Шатилинский шлягер».

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 100
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее он жаловался на самочувствие, и медики нашли у него неоперабельную форму рака.
 
Новости дня
Новости общества
 
Проект БОКК «Няня Вместо Мамы» реализуется в Борисове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика