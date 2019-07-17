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До конца года в Житковичах проложат 2,9 км газопровода

18.07.2019 14:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Раз проведут в полсотни частных домов в Житковичах, пишет «Гомельская правда». Это три потребительских кооператива и девять «частников».

Государственная поддержка составит 176 тысяч рублей. К этому времени труба уже подведена к одному кооперативу и шести индивидуальным объектам.

К слову, сейчас природный газ есть в населенных пунктах Кольно, Туров, Запесочье, Вересница, Червоное, Семенча и Житковичи. В райцентре на него перешли владельцы около 40% домовладений усадебного типа.

В «Житковичигаз» сообщили также, что начинается строительство газопровода, который закольцует систему и соединит две ГРС — «Житковичи» и «Давид-Городок». Протяженность «нитки"20 километров. Уникальность проекта в том, что пройдет труба по дну нескольких рек, пересекающих газовый маршрут.

 
 
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Это три потребительских кооператива и девять «частников».
 
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