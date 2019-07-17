Витебские верующие просят власти освободить их от оплаты за участие в паломничествах

Источник материала: Tut.by

Более 70 греко-католиков подписались под обращениями в Администрацию президента Беларуси и к уполномоченному по делам религий и национальностей Леониду Гуляко с просьбой освободить верующих от оплаты за участие в паломничествах, сообщает «Радыё Рацыя».

Напомним, согласно постановления Совета министров № 49 от 24 января 2019 года паломничества приравниваются к массовым мероприятиям, и верующие должны платить за услуги милиции, ЖКХ и медиков. Суммы настолько велики, что в этом году витебские греко-католики вынужденно отменили пешую пилигримку из Витебска в Полоцк.

Тем не менее верующие добрались туда в частном порядке. В Полоцке они составили обращение в государственные структуры. Они уже отправлены адресатам.

— Будем учиться сосуществовать в этих новых условиях, чтобы выполнять свои законные религиозные права. Хотя это, может, кому-то и не нравится. Это соответствует нашей религиозной традиции — ходить в паломничества. Эта традиция древняя, и мы ничего особенного не требуем. Мы не ходим с какими-то лозунгами. Просто этого требует наша вера — идти в паломничество, — говорит настоятель витебского греко-католического прихода Воскресения Христова Дмитрий Гришан.

Поддержать инициативу витебских верующих решили и в других регионах: там подписи под несколькими обращениями еще собирают.