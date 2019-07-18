Жители многоэтажки открыли во дворе свой фримаркет - меняются одеждой и книгами

Источник материала: Tut.by

В одном из дворов по улице Короля в Минске появился стеллаж с вывеской «Free market». Об этом сообщает «Наша Ніва».



Фото: nn.by

На вывеске также сказано: «Это бесплатный обмен вещами. Здесь можно оставить книги, инструменты, посуду, одежду и обувь, все для творчества и многое другое. И забирайте то, что вам нужно».

На стеллаже лежат сумки, книжки, одежда. Пока интереса у местных жителей фримаркет не вызвал.