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Жители многоэтажки открыли во дворе свой фримаркет - меняются одеждой и книгами
18.07.2019 15:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В одном из дворов по улице Короля в Минске появился стеллаж с вывеской «Free market». Об этом
На вывеске также сказано: «Это бесплатный обмен вещами. Здесь можно оставить книги, инструменты, посуду, одежду и обувь, все для творчества и многое другое. И забирайте то, что вам нужно».
На стеллаже лежат сумки, книжки, одежда. Пока интереса у местных жителей фримаркет не вызвал.
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На стеллаже лежат сумки, книжки, одежда
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