Вместо конфискации имущества - штраф. Завтра вступают в силу изменения в УК

Источник материала: Tut.by

С 19 июля в Уголовный кодекс вносятся изменения. Большинство новшеств коснутся экономических преступлений. Некоторые статьи и вовсе исключаются из УК.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

TUT.BY посмотрел, какие изменения в Уголовный кодекс вступают в силу.

Конфискация имущества была предусмотрена по многим статьям УК, например, коррупционным: ст. 430 (Получение взятки) ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий). С сегодняшнего дня такое наказание как конфискация исключается из Уголовного кодекса, будет применяться только специальная. Например, это имущество или деньги, добытое преступным путем, орудие преступления. Вместо конфискации вводятся штраф от 300 до 5000 базовых величин.

Важный момент: что будет с теми, кому была назначена конфискация до 19 июля 2019 года? Эти лица будут освобождены от данного вида наказания, если до этого времени конфискация не была исполнена.

Из главы «Преступления против порядка осуществления предпринимательской деятельности» исключается 5 статей. Это ст. 224 (Нарушение порядка открытия счетов за пределами РБ), ст. 232 (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), ст. 244 (Нарушение антимонопольного законодательства), ст. 249 (Дискредитация деловой репутации конкурента), ст. 234 (Лжепредпринимательство).

Также по экономическим преступлениям увеличивается крупный размер с 250 базовых величин до 1000, особо крупный — с 1000 до 2500 базовых величин.

Если человек впервые осуждается за совершение экономического преступления, не представляющего большой общественной опасности, или менее тяжкого преступления, ему не может быть назначено лишение свободы. Исключение — контрабанда, легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, незаконный экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля.

За клевету (ст. 188 УК) уголовная ответственность теперь будет предусмотрена, если это произошло во время публичного выступления или в интернете, СМИ. И только в том случае, если клевета содержит обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Вводится уголовная ответственность за пропаганду самоубийства (ст. 342−1 УК). Это «умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у индивидуально неопределенного круга лиц решимости совершить самоубийство» при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями «Доведение до самоубийства» и «Склонение к самоубийству». За это могут наказать штрафом, исправительными работами на срок до 2 лет, арестом или ограничением свободы до 2 лет. Если такая пропаганда повлекла одно самоубийство или попытку это сделать — грозит от ограничения свободы и вплоть до 5 лет ее лишения. Если речь идет о двух и более жертвах, то грозит срок от 3 до 6 лет.

В ст. 157 (Заражение вирусом иммунодефицита человека) вносятся изменения. Человека освобождают от уголовной ответственности, если он предупредил партнера о наличии заболевания, но тот добровольно согласился вступить в отношения.

По ч.2 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) снижается верхний предел лишения свободы с семи до шести лет.

По ч.4 ст. 212 УК (Хищение путем использования компьютерной техники) теперь предусматривается наказание от 5 до 12 лет лишения свободы, до изменений в УК оно было более суровым — от 6 до 15 лет.