Где в Гомельской области можно пить воду из родников

Источник материала: Tut.by

В прошлом году экологи пересчитали на Гомельщине все действующие родники — набралось более 260. Было принято решение провести благоустройство тех, из которых люди любят брать воду. В каких из них можно спокойно брать воду? Подробности узнало издание «Гомельская правда».





Отправной точкой стало благоустройство Явицкого ключа в Кленках, который известен уже более двух столетий. Свое название он получил от фамилии местных помещиков, имение которых располагалось неподалеку. От панской усадьбы сегодня не осталось даже фундамента, зато криничка бьет до сих пор.

Здесь были уложены каменные плиты вокруг бетонного кольца и с помощью местных жителей и неравнодушных дачников оборудована бетонная лестница вместо деревянного подхода.

Как отметил председатель облкомприроды Андрей Сущевич, в каждом районе была определена одна криница, которую запланировали благоустроить силами экологических инспекций и волонтеров. Только за первое полугодие обустроено 18 таких природных источников воды. Экологам помогают в этом представители общественных организаций, сельсоветов и местное население.

На третий квартал запланированы такие работы в Ветковском, Гомельском, Мозырском и Чечерском районах — с учетом недавних лабораторных исследований родниковой воды на соответствие гигиеническим нормативам безопасности по органолептическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Такой анализ провели областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также районные санитарные службы.

В результате установлено, что вода из 44 родников соответствует всем нормативным требованиям и пригодна для питьевого использования.

Вода из 21 родника признана непригодной для этой цели — там установлены таблички с соответствующей информацией.

В списке чистых природных источников — родник Явицкий в д. Кленки и Варваринская криница в деревне Марковичи, родники поблизости Прокоповки и Рудни Прибытковской Гомельского района, родник Параскевы Пятницы в Шерстине, а также водные источники в Глыбовке, Столбуне, Больших Немках, Колбовке, Рудне Столбунской, Матюшин ключ у деревни Неглюбка Ветковского района. Можно смело пить воду из родников «Под ольхой» в Добруше и в населенном пункте Слобода Добрушского района, у деревни Пеница Калинковичского района. Порадуют чистотой воды родники «У больницы» и «Кураковщина» в городском поселке Корма, в также такие природные источники у деревень Богдановичи и Коротьки Кормянского района, в населенных пунктах Страдубка и Мохов (там два родника) Лоевского района, в деревнях Каменка и Васьковка Мозырского района, бюветы с родниковой водой Матрены Московской и Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Черное Речицкого района, родник у базы отдыха в Милограде, Святовознесенский у населенного пункта Свержень Рогачевского района, а также родник в Чечерске. Пригодна для питьевого водоснабжения вода из многих родников Чечерского района. Речь о природных водных источниках, расположенных у населенных пунктов Бердыж, Залесье, Беляевка, Сидоровичи, Рудня Насимковичская (там три родника), ключе Молодых и трех Святых Криницах возле Волосович, Полесья и Будища. Напоят чистой водой три ключа, которые бьют возле деревни Рудня Бартоломеевка.