Источник материала: Газета Авангард

Реализация местных инициатив по развитию массового спорта стала главной темой очередного дня информирования. Так, информационно-пропагандистская группа под руководством председателя райисполкома Андрея Горбачева встретилась с коллективом центральной районной больницы.



Традиционно разговор не ограничился докладом — медики сполна использовали возможность задать вопросы по волнующим их проблемам. В продолжение основной темы единого дня информирования прозвучала просьба оборудовать дворовые территории в городе спортивными сооружениями. Детские площадки для самых маленьких есть, а вот тем, кто постарше, негде проводить время. Отсюда многие проблемы: с наступлением вечера компании подростков атакуют качели и карусели, а на утро те, зачастую, оказываются сломанными. Глава района согласился, что спортивные сооружения нужны и будут востребованы. Более того, он отметил, что в настоящее время уже изучается тема возведения в Молодежном микрорайоне воркаут-городка, что позволит любому желающему заниматься фитнесом вне тренажерного зала и вести здоровый образ жизни, не тратя при этом ни копейки.



В ходе встречи обсуждены и другие вопросы, в том числе торговое обслуживание. Так, по мнению участников встречи, в городе не хватает обувного магазина, в котором можно было бы приобрести качественную обувь отечественных производителей. Поднималась также тема отлова бродячих собак на улице Совхозной в райцентре и ремонта шахтного колодца в Высокой Гриве. Все вопросы взяты на контроль.









