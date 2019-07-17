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Реализация местных инициатив по развитию массового спорта стала главной темой очередного дня информирования

18.07.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Реализация местных инициатив по развитию массового спорта стала главной темой очередного дня информирования. Так, информационно-пропагандистская группа под руководством председателя райисполкома Андрея Горбачева встретилась с коллективом центральной районной больницы.Реализация местных инициатив по развитию массового спорта стала главной темой очередного дня информирования

Традиционно разговор не ограничился докладом —  медики сполна использовали возможность задать вопросы по волнующим их проблемам. В продолжение основной темы единого дня информирования прозвучала просьба оборудовать дворовые территории в городе спортивными сооружениями. Детские площадки для самых маленьких есть, а вот тем, кто постарше, негде проводить время. Отсюда многие проблемы: с наступлением вечера компании подростков атакуют качели и карусели, а на утро те, зачастую, оказываются сломанными.  Глава района согласился, что спортивные сооружения нужны и будут востребованы. Более того, он отметил, что в настоящее время уже изучается тема возведения в Молодежном микрорайоне воркаут-городка, что позволит любому желающему заниматься фитнесом вне тренажерного зала и вести здоровый образ жизни, не тратя при этом ни копейки.

Реализация местных инициатив по развитию массового спорта стала главной темой очередного дня информирования
В ходе встречи обсуждены и другие вопросы, в том числе торговое обслуживание. Так, по мнению участников встречи, в городе не хватает обувного магазина, в котором можно было бы приобрести качественную обувь отечественных производителей. Поднималась также тема отлова бродячих собак на улице Совхозной в райцентре и ремонта шахтного колодца в Высокой Гриве. Все вопросы взяты на контроль.

Реализация местных инициатив по развитию массового спорта стала главной темой очередного дня информирования
Реализация местных инициатив по развитию массового спорта стала главной темой очередного дня информирования
Реализация местных инициатив по развитию массового спорта стала главной темой очередного дня информирования
Реализация местных инициатив по развитию массового спорта стала главной темой очередного дня информирования

 
 
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Реализация местных инициатив по развитию массового спорта стала главной темой очередного дня информирования. Так, информационно-пропагандистская...
 
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