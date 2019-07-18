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Спустя неделю поисков 19-летнюю минчанку нашли в России
18.07.2019 17:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завершен розыск 19-летней Анастасии Крезо, которую искали с 8 июля родные в Минске. Девушку нашли в России,
«В настоящее время девушка находится на территории Российской Федерации. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в милиции. Другие детали неизвестны.
Напомним, девушка
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Она пропала еще 8 июля
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