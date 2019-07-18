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Спустя неделю поисков 19-летнюю минчанку нашли в России

18.07.2019 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завершен розыск 19-летней Анастасии Крезо, которую искали с 8 июля родные в Минске. Девушку нашли в России, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото предоставлено: ПСО «Ангел»

«В настоящее время девушка находится на территории Российской Федерации. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили в милиции. Другие детали неизвестны.

Напомним, девушка пропала в позапрошлый понедельник, когда утром вышла из дома на улице Сурганова, 88 и не вернулась. Уже тогда проверялась версия, что она могла уехать в РФ. Поиском занимались сотрудники Советского РУВД Минска и волонтеры отряда «Ангел».

 
Теги: Минск
 
 
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