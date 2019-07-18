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Игроки ХК «Юность-Минск», пойманные с наркотиками, получили по два года «домашней химии»
18.07.2019 17:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 июля суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух хоккеистов клуба «Юность-Минск» 18 и 19 лет,
Напомним, 1 апреля на проспекте Победителей в Минске были
Сегодня парней
Отмечается, что обвиняемые признали свою вину полностью. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Каждого хоккеиста судили отдельно, сообщает
«Первого апреля я пришел на тренировку. Потренировались, потом один из одноклубники, Шумейко, предложил мне и другим ребятам гашиш. Это случилось в сушилке после тренировки. Он просто дал нам пластиковый контейнер. Я взял. Вместе со вторым одноклубником мы пошли в город, поели в одном из ресторанов сети быстрого питания, выпили пива. После этого решили покурить гашиш. Пошли за кинотеатр „Москва“ и там сделали несколько затяжек. Потом нас задержал патруль», — рассказал в суде парень.
Свидетелями по делу проходили несколько человек, в том числе хоккеисты клуба «Юность». Дело рассматривали около получаса.
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Их обвиняли в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Весной этого года парней задержали в столице с гашишем.
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