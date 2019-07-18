Игроки ХК «Юность-Минск», пойманные с наркотиками, получили по два года «домашней химии»

Источник материала: Tut.by

18 июля суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух хоккеистов клуба «Юность-Минск» 18 и 19 лет, сообщили в пресс-службе Верховного суда. Их обвиняли в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Весной этого года парней задержали в столице с гашишем.

Напомним, 1 апреля на проспекте Победителей в Минске были задержаны двое парней. По данным милиции, они странно отреагировали на проходящий патруль: стали прятать что-то в карманы. На просьбу показать содержимое они предъявили две баночки и сверток с растительным веществом (как показала экспертиза — гашиш), три пакетика с насваем (некурительный табак), а также пару стеклянных трубочек. Задержанными оказались защитник и нападающий хоккейного клуба «Юность-Минск». По версии милиции, к распространению наркотика причастны еще двое хоккеистов — их задержали на следующий день.

Сегодня парней признали виновными в незаконных без цели сбыта приобретении, хранении наркотических средств и назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на два года.

Отмечается, что обвиняемые признали свою вину полностью. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Каждого хоккеиста судили отдельно, сообщает Радыё «Свабода» , которое побывало на заседании по делу Никиты Макарчика. Парень утверждал, что впервые попробовал наркотик и больше этого делать не будет. С 1 апреля парня отстранили от занятий с командой, он тренируется самостоятельно дважды в день 6 дней в неделю.



Фото: Владимир Гридин, svaboda.org

«Первого апреля я пришел на тренировку. Потренировались, потом один из одноклубники, Шумейко, предложил мне и другим ребятам гашиш. Это случилось в сушилке после тренировки. Он просто дал нам пластиковый контейнер. Я взял. Вместе со вторым одноклубником мы пошли в город, поели в одном из ресторанов сети быстрого питания, выпили пива. После этого решили покурить гашиш. Пошли за кинотеатр „Москва“ и там сделали несколько затяжек. Потом нас задержал патруль», — рассказал в суде парень.

Свидетелями по делу проходили несколько человек, в том числе хоккеисты клуба «Юность». Дело рассматривали около получаса.