«Не для того мы из Минска переехали». Жители Заславля против предприятий, избавляющих от пластика

Источник материала: Tut.by

Последние две недели жители Заславля активно знакомятся друг с другом. Объединила их борьба за чистый воздух в городе. Сейчас проходит общественное обсуждение по поводу двух предприятий, которые перерабатывают пластик. Собрано несколько сотен подписей против. В обращении граждан претензии не только по поводу этих заводов, жителей города не устраивает и местная свалка, и очистные сооружения, и вообще работа всех предприятий в черте города. «Мы переехали из Минска в Заславль, потому что здесь был чистый воздух и чистая вода, — говорят местные жители. — А сегодня нет ни того, ни другого. Город превращают в промышленный центр. Мы — против!»



В чате, где жители Заславля обсуждают проблему с экологией в городе, больше 400 участников. На фото — политик Виталий Рымашевский

Политик Виталий Рымашевский несколько лет назад переехал из Минска в Заславль. На встречу он приходит с местными жителями и большой папкой с документами — свои обращения они отправляют и местным властям, и депутатам, и в Минприроды.

— Это схема размещения вредных предприятий в Заславле, — показывает Виталий документы. — Посмотрите, здесь и бетонный, и лакокрасочный, и асфальтобетонный, и паркетный заводы, дальше — птицефабрика, завод строительной химии и завод железобетонных изделий. А еще свалка, очистные сооружения… Все это находится в непосредственной близости жилых домов. Почему сейчас началось движение? Потому что мы узнали, что объявлено общественное обсуждение по поводу оценки воздействия на окружающую среду двух предприятий, которые занимаются переработкой пластика. Они и раньше работали, но теперь, по новому законодательству, им нужно привести в соответствие документы, поэтому выясняют мнение местных жителей. И мы выступаем против. Нам говорят, что ухудшение экологии незначительное, но даже по представленной экспертизе, в атмосферу будет попадать до 126 кг вредных веществ в год, а заводы находятся практически в центре города — на улице Гагарина и улице Дзержинской.



Местные жители показывают схему с предприятиями, работа которых вызывает у них вопросы

«Мы опасаемся всего»

— Мы переехали в Заславль в 2002 году, — говорит Андрей, его семья живет на улице Цветочной. — Продали квартиру в Минске, приехали сюда, потому что у нас четверо детей, мы знали, что здесь прекрасная вода и воздух. И таких людей в Заславле, поверьте, много. Последние пять лет у нас вопросы и по воде, и по воздуху. Было пару моментов, когда даже не на улице, а в доме мы слышали запах горелой проводки. Думали, может, люди сжигают мусор. А когда появилась в соцсетях группа по поводу общественного обсуждения, где обсуждали предприятия по переработке пластика, задумались, что может быть, это от них такой запах? Мы опасаемся всего. Не для того мы из Минска переехали, чтобы дышать гарью.

В обращении местных жителей указано: «Заявляем категорический протест против размещения технологического оборудования для переработки отходов полимеров в существующих производственных помещениях по адресу ул. Гагарина, 21 и ул. Дзержинская, 26. Требуем от властей предоставления площадок для данных предприятий вне городской черты, на удаленном от жилых районов расстоянии, которое не позволит ухудшить экологическую обстановку в местах постоянного проживания людей. Заявляем также о намерении проведения общественной экологической экспертизы вышеперечисленных объектов».



Ирина говорит, что она коренная жительница Заславля, и ее не устраивает, что город становится промышленным центром

— Я живу прямо возле асфальтного завода, — говорит Ирина, одна из активный участниц группы против ухудшения экологической ситуации в Заславле. — У меня возле дома пыль не обычная, а с хлопьями. Невозможно уже выбежать на пробежку! У нас уже три года не поют птички, это признак плохой экологии.

— Вы заказывали независимую оценку?

— Зачем нам оценка, если есть запах? Есть обоняние у человека, есть запах, какая оценка? — говорит Андрей.

— Мы простые люди, мы не проводим экспертизы, этим должны заниматься власти, об этом мы и указываем в своем обращении, — отмечает Ирина. — Председатель горисполкома в интервью говорит, что мечтает, чтобы наш город стал туристическим центром, но за последние пять лет город превратили в промышленный центр. Я коренной житель, и меня это не устраивает.



Андрей продал квартиру в Минске, чтобы с семьей переехать в Заславль. С каждым годом у него все больше вопросов по экологии города

— Мы просим вынести предприятия за пределы города предприятия по переработке пластика, — говорит Виталий Рымашевский. — Это возможно, станки легко переносятся.

— А как же рабочие места?

— Большинство работает в Минске, сюда же переехали в основном минчане, — говорит Виталий. — Мы не выступаем за закрытие заводов, но то, что люди чувствуют неприятный запах, ненормально. Зачем такие заводы в центре? Нам обещали, что здесь экологически чистый город, в итоге мы оказались обманутыми.

«Работаем строго по закону, даже березу поставили на баланс предприятия»

Предприятия, против которых выступают местные жители, работают в Заславле не первый год, — это «ПолиТар-Пак» и «Имэко». Руководители говорят, что раньше на них жалобы не поступали.

— Мое предприятие работает 13 лет, — говорит директор «Имэко» Леонид Изотов. — Я получил лицензию на обращение с отходами третьего класса, к которым относятся все пластмассы. Работал я, никого не трогал, и меня никто не трогал. Потом поменялись требования по документации, мне нужно было изготовить проект производства предприятия. Один из разделов — экология, учитывается мониторинг выбросов, анализ земли и множество других показателей, которые оценивают мою фактическую и перспективную возможность развития. И поскольку я занимаюсь переработкой отходов, то результат этой экспертизы выносится на общественное обсуждение. В экспертизе, которую готовили специалисты, указано, что даже если я увеличу объемы в два раза, норматив нарушен не будет. Но у меня нет такого количества сырья и оборудования, я не собираюсь расширяться.





В месяц мое предприятие перерабатывает 12−15 тонн сырья. Мы работаем с чистыми заводскими отходами полимеров. Например, с пленкой, в которую заворачивают бутылки. На предприятии работает до 15 человек. И я горжусь, что за 13 лет работы не было ни одного месяца, чтобы я задержал зарплату или не вовремя заплатил налоги. Здание, в котором мы работаем, я выкупил — взял кредит в банке. Считаю, что на моем примере нужно учить, как обращаться с отходами. В период разработки проектной документации ко мне с плановой проверкой приходили специалисты Минской областной инспекции охраны окружающей среды. Было несколько замечаний, но ничего сверхестественного, мы все исправили — поставили на баланс березу, которая стоит на участке, посадили газон, завели журнал растительного мира. Мне закон позволяет хранить на территории предприятия до 150 тонн отходов, но у меня столько нет и не будет. Местные жители без предупреждения приходили к нам на предприятие — пожалуйста, наши двери открыты. Они говорят эмоциями, мы работаем строго по закону.

На предприятии «Имэко» пластик переплавляют и дробят, полученный материал пакуют и отправляют для повторного использования.





В отчете об оценке воздействия на окружающую среду, которое по заказу «Имэко» проводила компания «ЭкоПромСфера», указано следующее: «Производство изделий из пластика увеличивается из года в год. Изготовление пластмасс на данный момент является самой загрязненной отраслью на планете. Пластмассы используются практически везде: в строительстве, машиностроении, изготовлении тары и упаковки, в электронике и технике, в медицине и народном хозяйстве. Увеличивается и количество пластиковых отходов, которые не просто засоряют окружающую среду, но и загрязняют ее. Пластик принадлежит к материалам, которые практически не разлагаются со временем, а при сжигании выделяются крайне токсичные вещества. Поэтому изделия из пластика должны быть переработаны. Переработка использованного пластика необходима не только для уменьшения занятых его хранением площадей, но и является благоприятным фактором для окружающей среды. Единственная здравая возможность решения связанных с пластиковыми отходами проблем — переработка мусора и использование вторичного материала.

Исследованное влияние объекта запланированной деятельности на окружающую среду, природные и искусственные компоненты прилегающей территории показали, что воздействие, оказываемое им, следует оценивать, как локальное и допустимое. Место размещения объекта запланированной деятельности характеризуется удовлетворительной экологической емкостью территории. Рассматривая возможность риска вредного воздействия на климат и здоровье населения при нормальной деятельности производства на объекте, можно считать приемлемым».

«Если всех закрыть, кто будет платить налоги?»

На предприятии «ПотиТар-Пак» пластик и пленку тоже дробят, упаковывают в мешки и отправляют как вторсырье на повторное использование.





В отчете об оценке воздействия на окружающую среду, которое по заказу «ПотиТар-Пак» проводила компания «Энэка», указано , что «переработка отходов снижает количества отходов, направляемых на свалки, экономит пространство полигонов (считается, что ПЭТ бутылке потребуется около 4000 лет, чтобы пластик разложилось в песчинки, если ПЭТ-изделия на 50 процентов будут изготовлены из переработанных материалов, получится сократить вывоз мусора на свалки на 180 000 тонн в месяц). Кроме того, переработка экономит потребления ресурсов — c каждой тонной переработанных пластиковых бутылок экономится примерно 1200 литров топлива. Анализ полученных результатов показывает, что превышений нормативов предельной допустимой концентрации (ПДК) в районе размещения „ПолиТар-Пак“ не наблюдается ни по одному загрязняющему веществу и группе суммации. При осуществлении производственной деятельности общее экологическое состояние атмосферного воздуха в районе расположения объекта изменится не значительно и сохранится в пределах ПДК. Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду оценено как воздействие низкой значимости».

Директор предприятия Борис Тарасевич говорит, что у него работает не больше пяти человек. В ангарах, которые он снимает на улице Дзержинской, стоит два станка для переработки пластика.

— Нам пришла бумага из исполкома, что нужно сделать экологическую экспертизу, — поясняет директор. — Это коснется всех, кто работает с отходами, поэтому мы, как законопослушные люди обратились к специалистам, заплатили 6 тысяч рублей, чтобы нас проверили. Никаких нарушений обнаружено не было. Мы работаем строго по нормативам. У нас небольшое производство, работает пять человек, и расширяться мы не планируем. Считаю, что нам спасибо должны сказать, что этот пластик не закапывают в землю, а он идет на переработку.





Если рассуждать, как местные жители, все надо закрыть. Мы перерабатываем стаканчики от сметаны, пакеты, в которые люди пакуют хлеб, булки, яблоки. Остановить их производство? Вы поймите, большинство предприятий Беларуси работают с пластиком — будь это молочный завод или пивной. Всех закрыть? А кто будет работать и платить налоги? Мы же даем людям работу. Мало того, собираем материал, который никто не умел перерабатывать, а мы нашли в России предприятие, которое берется за это. Мы очищаем белорусскую землю, иначе пластик тоннами будут закапывать.



В своем обращении местные жители указывают на проблему не только двух предприятий по переработке пластика, но и по поводу местной свалки, которую власти города каждый год обещают закрыть

И местные жители, и руководители предприятий готовятся встретиться на общественном обсуждении в горисполкоме. Пока местные власти принимают письменные замечания и предложения — до 28 июля.



Местные жители собирают подписи, чтобы добиться переноса вредных производств за границы Заславля

— Я часто бываю на общественных обсуждениях, — говорит юрист общественной организации «Экодом» Татьяна Синица. — И вижу распространенную проблему — заказчик и проектировщик не понимает, почему люди так негативно настроены. Но нужно понимать, что люди воспринимают новый объект в общем контексте, учитывая уже существующую экологическую обстановку. И если у них уже был негативный опыт общественных обсуждений, когда они считают, что их обманули, они сразу с недоверием воспринимают и следующий объект, считают, что ничего хорошего им предложить не могут. Но я думаю, что ситуация будет меняется, потому что опыт накапливается — и представители компаний, и органы власти лучше готовятся к обсуждениям, потому что простые люди все больше проявляют инициативу.