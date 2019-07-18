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ВНИМАНИЕ!!! Опасный карантинный вредитель – американская белая бабочка!

18.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Причина появления – аномально высокая температура и недостаток дождей. Ранее такие вспышки у нас не фиксировались. Родина бабочки — Северная Америка, где она распространена от Канады до Мексики. В Европе появилась в конце 40-х годов прошлого столетия, впоследствии расселилась от Франции до Каспийского моря. Что интересно, “американка” осваивает новые территории не путем естественного перелета, а транспортными средствами, с тарой, упаковочным материалом, грузами с плодами, ягодами и посадочным материалом из зараженных регионов. Одна бабочка откладывает до 1500 яиц, самки второго поколения еще более плодовиты. Гусеницы на первых этапах развития бледно-желтого цвета, но после каждой линьки темнеют, в длину достигают 35 мм. Особенность американских бабочек – коллективное существование: живут колониями, образуя большие паутинные гнезда, порой оплетают паутиной целые деревья.

Насекомые активно поражают клён ясенелистный, а также плодовые деревья – в меню более 200 деревьев, кустарников и травянистых растений. Лёт прожорливых бабочек начинается перед или во время цветения яблони. Бабочки второго поколения летают с середины июля до конца августа. В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год насекомое стремительно распространяется и представляет большую опасность для садов. Гусеницы питаются мякотью листьев, поглощая все полезные вещества, необходимые для нормального развития, вследствие этого урожайность плодовых культур значительно снижается. Большое количество гусениц может съесть все листья растения, что приведет к его неминуемой гибели.

Предотвратить вспышку позволяет выявление насекомого на ранних стадиях развития с повторным обследованием каждые семь дней. Обнаруженные гнезда необходимо срезать и сжигать на месте. В связи с невозможностью применения в населенных пунктах химических инсектицидов, Институт леса НАН Беларуси рекомендует использовать разрешенный в республике бактериальный препарат «Лепидоцид». Для полного уничтожения необходимо сочетать механический и химический методы: оставшиеся после обработки единичные гнезда срезать и сжигать.

При выявлении данного вредителя на территории Борисовского района просим сообщать в Борисовскую районную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений по телефону 723801

Главный агроном - государственный инспектор по карантину растений по Борисовскому районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений  Е.С. Ковалевская

 
 
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На территориии Республики Беларусь впервые зарегистрированавспышка Американской Белой бабочки . Численности этого инвазивного насекомого отмечена в трёх...
 
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