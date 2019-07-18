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Проект БОКК «Няня Вместо Мамы» реализуется в Борисове

18.07.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Волонтеры и специалисты Борисовской районной организации Белорусского Общества Красного Креста оказывают постоянную помощь и поддержку детям, которые находятся на стационарном лечении в инфекционной больнице.  В среднем там находится 10-15 ребят, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от нескольких месяцев до 10 лет.

Представители краснокрестовского движения совместно с волонтерами отряда быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации «Березина» не просто доставляют туда гуманитарную помощь, детские игрушки, подгузники и средства личной гигиены, но и общаются с детишками, которые остро нуждаются в позитивных эмоциях, повышенном внимании и поддержке. Свое безграничное внимание детям также дарит няня, которая становится человеком, если не заменяющим маму, то старающимся создать приближенные к этому условия: подарить малышу свою заботу, ухаживать за ним и помогать развиваться.

http://minsk-region.gov.by/

 
 
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Сегодня в Борисове на базе инфекционной больницы успешно реализуется проект Белорусского Общества Красного Креста «Няня вместо мамы».
 
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