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За первое полугодие на Гомельщине выявлено 310 новых случаев ВИЧ

18.07.2019 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По последним данным, на Гомельщине проживает 8111 человек с ВИЧ-положительным статусом. За январь-июнь в области зарегистрировано 310 новых случаев заражения, сообщает «Гомельская правда».

Среди инфицированных преобладают мужчины, они составляют 58% от общего числа пациентов, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. При этом, подчеркивают врачи, основной путь заражения — половой.

Среди впервые заразившихся растет число людей более старшего возраста. За первое полугодие 2019-го больше всего пациентов с ВИЧ зарегистрировано в возрасте 40 лет и старше — свыше 53%. К слову, это в 11 раз больше, чем среди молодых и сексуально активных людей в возрасте 20−24 лет.

Согласно статистике, в Беларуси за январь-июнь текущего года выявлено 1083 новых случая ВИЧ. Наибольшее количество — в Гомельском регионе, 310. Для сравнения, в Минске 268, Минской области — 211, Могилевской области — 107, Брестской области — 74, Гродненской области — 58, Витебской — 55.

На Гомельщине продолжается скрининг населения на ВИЧ-инфекцию. В некоторых районах и областном центре предложат пройти тест при обращении в поликлинику. Обследование на ВИЧ — единственный надежный метод убедиться в отсутствии инфекции.

Проходить тестирование на антитела к вирусу имеет смысл не ранее шести недель после того, как вы подверглись риску заражения — вступали в сексуальные контакты без презерватива или употребляли инъекционные наркотики. Если в вашей жизни были рискованные ситуации — не ждите, пока вам предложит пройти обследование врач.

Вы можете приобрести в аптеке набор для тестирования по слюне, либо бесплатно и анонимно сделать анализ крови на ВИЧ в любом лечебно-профилактическом учреждении республики. Также обследоваться на вирус можно в отделе профилактики ВИЧ/СПИД областного ЦГЭиОЗ по адресу: Гомель, ул. Моисеенко, 49, телефон: 8 (0232) 75-71-40.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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