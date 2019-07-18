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В Гомеле на объездной автодороге произошло ДТП с участием трех машин
18.07.2019 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 18 июля на объездной дороге в Гомеле произошло ДТП с участием трех машин. Об этом пишет издание CHP24.by.
Как рассказали очевидцы, около 13.00 произошло ДТП, в котором оказались разбитыми три автомобиля.
По неподтвержденной информации, один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения. Со слов читателей, которые присутствовали на месте ДТП, в аварии никто не пострадал.
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