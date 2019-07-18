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На 11 лет осужден пенсионер в Добрушском районе: он собрал бомбу и хотел убить соседку
18.07.2019 18:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 июля областной суд в Гомеле вынес приговор 60-летнему пенсионеру из Добрушского района,
Ранее в прокуратуре
Процесс шел за закрытыми дверями. Пенсионера обвиняли в покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, а также незаконных действиях со взрывным устройством.
Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
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Суд шел за закрытыми дверями.
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