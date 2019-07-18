На 11 лет осужден пенсионер в Добрушском районе: он собрал бомбу и хотел убить соседку

Источник материала: Tut.by

15 июля областной суд в Гомеле вынес приговор 60-летнему пенсионеру из Добрушского района, сообщает пресс-служба ведомства. Осенью 2018-го мужчина собрал бомбу и оставил на подоконнике у соседки. По счастливой случайности женщины дома не было.



Фото: sk.gov.by

Ранее в прокуратуре говорили , что инцидент произошел вечером 15 сентября в деревне Носовичи. Пьяный 60-летний пенсионер у себя в сарае собрал бомбу и разместил на окне у соседки, а, спрятавшись за угол, привел механизм в действие. Женщины дома не было, никто не пострадал. Следователям он объяснил свой поступок ревностью.



Фото: sk.gov.by

Процесс шел за закрытыми дверями. Пенсионера обвиняли в покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, а также незаконных действиях со взрывным устройством.

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.