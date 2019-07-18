Минимальные баллы выросли больше, чем максимальные. Вузы подвели первые итоги поступления-2019

Источник материала: Tut.by

17 июля вузы закончили принимать документы от абитуриентов, которые собираются поступать на бюджет. На сайтах некоторых университетов уже появился текущий проходной балл и даже списки рекомендованных к зачислению. TUT.BY составил топ-3 специальностей, на которые труднее всего и легче всего было поступить в этом году. Сразу уточняем: до официального зачисления баллы на некоторых специальностях могут незначительно измениться.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

БГУ и БГЭУ: не называют предварительные проходные баллы

В БГУ текущий проходной балл пока не называют. Списки рекомендованных к зачислению на дневное на бюджет в университете начнут появляться через два дня.

— В БГУ 19 факультетов и институтов, на некоторых специальностях абитуриентов еще ждут вступительные испытания, — поясняют ситуацию в пресс-службе БГУ. — Зачисление начнется с 20 июля. В этот день появится информация по ряду факультетов. По всему университету зачисление на дневное и заочное на бюджет закончится 28 июля.

Не сообщают информацию о текущем проходном балле и в Белорусском государственном экономическом университете. На части факультетов проходные баллы абитуриенты смогут узнать 22 июля, на оставшихся — 23-го.

БГМУ: максимум — на стомфаке, минимум — на медико-профилактическом

В полдень 18 июля на сайте медуниверситета появились текущие проходные баллы. Сейчас приемная комиссия подсчитывает окончательные проходные баллы. Списки абитуриентов, зачисленных на дневное на бюджет, появятся поздно вечером 18 июля или утром 19-го.

В этом году заявления в БГМУ подали почти 1200 парней и девушек. Число это больше, чем в 2018-м. Во-первых, немало желающих, во-вторых, количество бюджетных мест на педиатрический и медико-профилактический факультеты в этом году увеличили.

Самые высокие баллы: Текущий проходной Проходной в 2018-м Стоматологический факультет между 361−370 между 371 и 380 Фармацевтический между 361−370 между 361 и 370 Лечебный между 351−360 между 351 и 360 Самые низкие баллы: Военно-медицинский факультет (Вооруженные силы) между 321−330 между 301 и 310 Военно-медицинский факультет (внутренние войска) между 321−330 между 281 и 290 Медико-профилактический между 311−320 между 301 и 310

МГЛУ: максимум — 373, минимум — 322

На сайте Минского государственного лингвистического университета уже появились списки рекомендованных к зачислению на дневное и заочное на бюджет. На специальности, где проходные баллы высокие, баллы относительно прошлого года снизились. А там, где невысокие, наоборот, поднялись.

— Это предварительные проходные баллы абитуриентов, рекомендованных к зачислению на дневное на бюджет, — поясняет Татьяна Цыбулева, ответственный секретарь приемной комиссии вуза. — 23 июля у нас пройдет зачисление на 1 курс, к этому дню будут готовы итоговые данные.

Самые высокие баллы: Текущий проходной балл Проходной балл в 2018-м Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (переводческий факультет) 373 381 Китайский язык и второй иностранный язык со специализацией (специальность «современные иностранные языки (перевод)», факультет китайского языка и культуры) 363 381 Английский язык и второй иностранный язык со специализацией (факультет межкультурных коммуникаций) 352 369 Самые низкие баллы: Немецкий язык (на базе английского) и второй иностранный язык со специализацией (специальность «современные иностранные языки (преподавание)», факультет немецкого языка) 322 323; и полупроходной балл 319 Испанский язык (на базе испанского/английского) и второй иностранный со специализацией (специальность «современные иностранные языки (преподавание)», факультет романских языков) 323 322 Французский язык (на базе французского/английского) и второй иностранный со специализацией (специальность «современные иностранные языки (преподавание)», факультет романских языков) 325 319 Немецкий язык (на базе немецкого) и второй иностранный со специализацией (специальность «современные иностранные языки (преподавание)», факультет немецкого языка) 325 313, полупроходной 312

БГУИР: максимум — 364, минимум — 295

В этом году первокурсниками Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники станут 3498 абитуриентов. В 2019-м на дневное на бюджет подали почти на 500 заявлений больше, чем в 2018 году.

— Пока мы можем назвать предварительный расчетный проходной балл, — сообщают в пресс-службе университета. — Анализируя эти данные, можно сказать, что в этом году минимальные проходные баллы выросли более чем на 30 баллов. При этом максимальные проходные баллы уменьшились примерно на 5 баллов.

Фамилии абитуриентов, которые поступили на бюджет, вуз назовет 26 июля.

Самые высокие баллы: Текущий проходной балл Проходной балл в 2018-м Информационные системы и технологии (в игровой индустрии) 364 368 Электронный маркетинг 363 376 Программное обеспечение информационных технологий 359 369 Самые низкие баллы: Электронные и информационно-управляющие системы физических установок 295 262 Нанотехнологии и наноматериалы в электронике 300 267 Радиотехника (программируемые радиоэлектронные средства) 304 271

БНТУ: максимальный конкурс 5,5 человека на место

В Белорусском национальном техническом университете предварительные проходные баллы пока не называют. Говорят лишь, что минимальные и максимальные баллы подросли.

— Минимальные баллы выросли больше, чем максимальные, — поясняют в пресс-службе университета. Максимальный балл, с которым абитуриенты подавали документы, — 377, минимальный — 109.

Самый высокий конкурс в вузе на специальность «маркетинг» — 5,5 человека на место, затем — «программное обеспечение информационных технологий». Тут на место претендует чуть более пяти абитуриентов, третью строчку в топе занимает «автосервис». Тут конкурс — 4,9.

— На дневное на бюджет документы нам подали 4150 человек при плане в две тысячи, — сообщают в пресс-службе. — Зачисление в вуз начнется с 20 июля и закончится 27-го.

БГПУ им. Максима Танка: максимум — 337, минимум — 210

В Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка на дневное на бюджет документы подали 1620 человек при плане набора 850. Конкурс составляет от 1,7 до 10 человек на место. Например, на специальность «русский язык и литература. Иностранный язык» претендуют 10 человек на место. На специальность «изобразительное искусство и компьютерная графика» — более 8.

— Треть из зачисленных на дневную бюджетную форму обучения составят медалисты и обладатели дипломов ссузов с отличием, а также выпускники профильных классов педагогической направленности, — рассказывает начальник пресс-службы БГПУ Светлана Шиян. — Среди абитуриентов также 135 выпускников профильных классов педагогической направленности, которые воспользовались правом поступления по результатам собеседования. Средний балл аттестата у выпускников педклассов — 8,9. Кроме того, в БГПУ поступает 231 выпускник гимназий и лицеев.

По данным пресс-службы, на ряде специальностей проходной балл на дневной бюджет вырастет от 10 до 100 пунктов

Самые высокие баллы: Текущий проходной балл Проходной балл в 2018-м Психология 337 316 Логопедия 318 286 Практическая психология 316 296 Самые низкие баллы: Дошкольное образование 230 (при плане набора 145 человек) 192\191 Социальная работа 210 247