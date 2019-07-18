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Бывшую часовню XIX века в витебском ботаническом саду выставят на повторные торги
18.07.2019 18:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Комитету госимущества облисполкома не удалось с первой попытки продать
Повторные торги планируют назначить в сентябре. На этот раз — со снижением начальной цены на 20%.
Напомним, первоначально двухэтажную постройку площадью 135,7 кв. м выставляли за 41,5 тысячи рублей. Строение можно использовать для создания объекта физкультурно-оздоровительного назначения, торгово-бытового обслуживания и ряда других услуг.
На аукционах области сохраняется спрос на объекты производственного и сельскохозяйственного назначения.
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Повторные торги планируют назначить в сентябре. На этот раз - со снижением начальной цены на 20%.
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