Бывшую часовню XIX века в витебском ботаническом саду выставят на повторные торги

Источник материала: Tut.by

Комитету госимущества облисполкома не удалось с первой попытки продать бывшую часовню XIX века в ботаническом саду — на аукцион 22 июля никто не зарегистрировался, сообщают «Витебские вести».



Часовня Дуниных-Слепстей в Витебске. Реконструкция Виктора Борисенкова

Повторные торги планируют назначить в сентябре. На этот раз — со снижением начальной цены на 20%.

Напомним, первоначально двухэтажную постройку площадью 135,7 кв. м выставляли за 41,5 тысячи рублей. Строение можно использовать для создания объекта физкультурно-оздоровительного назначения, торгово-бытового обслуживания и ряда других услуг.

На аукционах области сохраняется спрос на объекты производственного и сельскохозяйственного назначения.