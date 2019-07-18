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Бывшую часовню XIX века в витебском ботаническом саду выставят на повторные торги

18.07.2019 18:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитету госимущества облисполкома не удалось с первой попытки продать бывшую часовню XIX века в ботаническом саду — на аукцион 22 июля никто не зарегистрировался, сообщают «Витебские вести».


Часовня Дуниных-Слепстей в Витебске. Реконструкция Виктора Борисенкова

Повторные торги планируют назначить в сентябре. На этот раз — со снижением начальной цены на 20%.

Напомним, первоначально двухэтажную постройку площадью 135,7 кв. м выставляли за 41,5 тысячи рублей. Строение можно использовать для создания объекта физкультурно-оздоровительного назначения, торгово-бытового обслуживания и ряда других услуг.

На аукционах области сохраняется спрос на объекты производственного и сельскохозяйственного назначения.

 
Теги: Витебск
 
 
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Повторные торги планируют назначить в сентябре. На этот раз - со снижением начальной цены на 20%.
 
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