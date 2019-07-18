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Проверим знания! Онлайн-викторина к 75-летию образования Гродненской области

18.07.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Проверим знания! Онлайн-викторина к 75-летию образования Гродненской области

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Когда была образована Гродненская область?

Correct! Wrong!

Какое животное изображено на гербе Гродненской области?

Correct! Wrong!

Дата образования Кореличского района?

Correct! Wrong!

Сколько населенных пунктов в Кореличском районе?

Correct! Wrong!

С какими районами граничит Кореличский район?

Correct! Wrong!

Что изображено на гербе Кореличей?

Correct! Wrong!

С каких слов начинается гимн Кореличей?

Correct! Wrong!

Кто изображен на фото?

Проверим знания! Онлайн-викторина к 75-летию образования Гродненской области
Correct! Wrong!

На фото – чайная в Кореличах, 1952 год. Что находится здесь сегодня?

Проверим знания! Онлайн-викторина к 75-летию образования Гродненской области
Correct! Wrong!

Какой творческий коллектив изображен на фото?

Проверим знания! Онлайн-викторина к 75-летию образования Гродненской области
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