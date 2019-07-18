|
Проверим знания! Онлайн-викторина к 75-летию образования Гродненской области
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Полымя
Когда была образована Гродненская область?
Какое животное изображено на гербе Гродненской области?
Дата образования Кореличского района?
Сколько населенных пунктов в Кореличском районе?
С какими районами граничит Кореличский район?
Что изображено на гербе Кореличей?
С каких слов начинается гимн Кореличей?
На фото – чайная в Кореличах, 1952 год. Что находится здесь сегодня?
Какой творческий коллектив изображен на фото?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
(function(w,doc) { if (!w.__utlWdgt ) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset='UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == w.location.protocol ? 'https' : 'http') +...
-
Безсмертный о заседании в Минске: Украина предлагала обменяться пленными сегодня, Россия отказалась
13:47, Tut.by
-
В Бресте обнаружено тело 32-летнего сотрудника Следственного комитета
13:46, Виртуальный Брест
-
Минимальные баллы выросли больше, чем максимальные. Вузы подвели первые итоги поступления-2019
18:11, Tut.by
-
«Рак находим у пациенток, которые не ходят к врачу». Гинеколог - о прививках от онкозаболеваний
18:44, Tut.by
-
Минздрав продолжает работу по переходу отрасли на новую систему оплаты труда с 2020 года
18:20, БелТА
-
Полевая каша и ночёвка под открытым небом. В Борисове открылся традиционный сплав православной молодёжи
23:06, СТВ
-
Минское «Динамо» впервые за 14 лет вылетело в стартовом раунде еврокубков
21:23, Tribuna.com
-
Орешкин: Есть ряд вопросов, которые могут процесс строительства Союзного государства развернуть назад
13:23, Tut.by
-
Мошенники с помощью мессенджера снимают деньги с карт
22:28, Mir24.TV Belarus
-
Лукашенко - Западу: Вы еще с нами не рассчитались за последнюю войну, поэтому поаккуратнее с критикой
16:56, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
«Рубон» уже не «Рубон». В Полоцке переименовали известный фестиваль
11:18, Tut.by
-
«Да я над пропастью!» Как вечером подавали документы в мед, куда идут с очень высокими баллами
10:52, Tut.by
-
Само не пройдет. Разбираем мифы о грибке
09:00, Tut.by
-
Внутренние вступительные экзамены начинаются в белорусских вузах
10:20, БДГ
-
На остановке на Партизанском проспекте задержали обнаженного мужчину
09:36, Tut.by
-
В Новополоцке нашли улицу, о которой никто не знал
10:41, Tut.by
-
Бесплатный Wi-Fi, панорамный лифт и кафе на крыше. Каким станет Витебский универмаг
08:34, Tut.by
-
Все новости
- Безсмертный о заседании в Минске: Украина предлагала обменяться пленными сегодня, Россия отказалась 18.07.2019,
Tut.by
- «Я сын вы сами знаете кого». Зеленский рассказал, как семья относится к его президентству 18.07.2019,
Tut.by
- В Бресте обнаружено тело 32-летнего сотрудника Следственного комитета 18.07.2019,
Виртуальный Брест
- Минимальные баллы выросли больше, чем максимальные. Вузы подвели первые итоги поступления-2019 18.07.2019,
Tut.by
- В Серебрянке 34-летний мужчина стрелял по прохожим из пневматической винтовки 18.07.2019,
Tut.by
- «Рак находим у пациенток, которые не ходят к врачу». Гинеколог - о прививках от онкозаболеваний 18.07.2019,
Tut.by
- Самые яркие моменты празднования 95-летнего юбилея Буда-Кошелевского района 18.07.2019,
Газета Авангард
- Похороны в разных странах или где хоронят за сумму, равную годовому бюджету белоруса?*
17.07.2019,
21.by
- Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
14.07.2019,
Tut.by
- На свадьбе в Кобринском районе убили мужчину, отец невесты в реанимации
14.07.2019,
Виртуальный Брест
- 10 неочевидных речевых ошибок в русском языке, которые нам надо исправить раз и навсегда
14.07.2019,
Tut.by
- Как поживают десять самых известных белорусских банкротов
15.07.2019,
Tut.by
- Извинюсь, не расстреляют. Кочанова заработала очки на любимом мужском комплексе. И правильно сделала
15.07.2019,
Tut.by
- Задерживаются поезда в направлении Орши из-за аварии с грузовым составом
15.07.2019,
Tut.by