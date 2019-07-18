Проверим знания! Онлайн-викторина к 75-летию образования Гродненской области

Геолог, минералог, географ и этнолог, долголетний ректор Чилийского университета и член многих научных обществ, один из самых известных воспитанников Виленского университета и национальный герой Чили Игнатий Домейко

Польский, белорусский, литовский поэт, фольклорист и этнограф, член общества филоматов Ян Чечот

Один из руководителей партизанского движения на временно оккупированной территории Белорусской ССР. Герой Советского Союза Владимир Царюк