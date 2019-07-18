До 7 человек на место. В брестских вузах прогнозируют в этом году более высокие проходные баллы

Источник материала: Tut.by

17 июля завершилась подача документов в вузы на бюджетную форму обучения. По предварительным прогнозам, в вузах недобора на эти места не будет, и более того: на многих специальностях сформировался довольно высокий конкурс. Но многие связывают такие показатели с новой системой проверки ЦТ, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В БрГУ имени Пушкина полностью закрыты бюджетные места по всем специальностям. Всего в этом году планируют набрать 411 студентов на дневную форму обучения за счет средств государства, в то время как подано 883 заявления. 85 бюджетных мест в этом году предусмотрено на заочной форме.

Среди специальностей у абитуриентов пользуются спросом такие направления, как современные иностранные языки со специализацией «Компьютерная лингвистика», где предварительно конкурс составляет 3−4 человека на место. Много желающих поступить на специальность «Психология» (7 человек на место), «Логопедия» (4 человека на место). На заочной форме обучения пользуются популярностью та же «Логопедия» (5 человек на место) и «Биоэкология» (2,5 человека на место).

Соответственно, в вузе ожидают и более высокие проходные баллы, чем в прошлом году.

— Например, в прошлом году на специальность «Современные иностранные языки («немецкий, английский» со специализацией «Компьютерная лингвистика») проходной балл был 299, в этом году ожидаем выше 320, — говорит первый проректор БрГУ им. Пушкина Сергей Северин.

Ожидают в университете и рост проходного балла на педагогических специальностях. Если в прошлом году он был на уровне 280, то в этом прогнозируют под 300.

В БрГТУ также подтвердили, что уже закрыты все бюджетные места. Наибольшей популярностью среди поступающих пользуются IТ-специальности. И на них, как правило, документы подают сильные абитуриенты — обладатели минимум 300 баллов. А конкурс на некоторых специальностях составляет 5 человек на место.

Всего в этом году в БрГТУ на бюджет планируют зачислить 492 абитуриента. Подано 1543 заявления.

— В этом году документы подают абитуриенты с большим количеством баллов, чем в прошлом году. В основном сертификаты от 25 баллов. Вероятно, это связано с новой системой проверки результатов ЦТ, — говорит ответственный секретарь приемной комиссии БрГТУ Наталья Винник.

Тенденцию роста баллов сертификатов ЦТ заметили и многие абитуриенты. Кто-то этому рад. А кто-то расстроен. Ведь ситуация складывается довольно интересно: теперь всего за 3−4 правильных ответа можно набрать более 30 баллов, а один неправильный ответ лишает даже 95 баллов.

Брестчанин Роман сдавал ЦТ уже в третий раз с интервалом в несколько лет. И хорошо заметил разницу в системе проверки бланков ответов ЦТ:

— Первый раз сдавал ЦТ сразу после школы в 2012 году: поступал в техникум. Мне надо было сдать тесты по русскому языку, математике и физике. Справился тогда в целом неплохо: русский — около 30 баллов, математика — 17 баллов, физика — 24 балла. Среднего балла 8,1 мне хватило, чтобы поступить в колледж. В 2017 году решил попробоваться в вуз, сдавал ЦТ по тем же трем предметам. Но не набрал по физике даже минимальное количество баллов. В прошлом году снова сдавал ЦТ: решил попытать удачу. И снова — слабо. В этом году решил сделать очередную попытку. Русский язык сдал на 49 баллов. В физике что-то удалось домыслить логически, остальное — интуитивно отвечал, получил 42 балла. По математике удалось набрать 31 балл за правильно выполненные четыре задания.

16-летняя Полина готовилась к экзаменам основательно, занималась с репетитором. В итоге на ЦТ по русскому языку получила 90 баллов, по математике — 67, английскому — 88, истории Беларуси — 92.

Насколько проходные баллы в этом году выше прошлогодних, станет известно чуть позже. Уже закончилась подача документов в вузы, однако в некоторых еще идут внутренние экзамены. Поэтому полная картина будет известна на следующей неделе после зачисления. А вот возросло ли «качество» абитуриентов или просто количество баллов ЦТ — станет известно преподавателям уже во время обучения свежеиспеченных студентов.