Лето возвращается, но всего на пару дней. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Ура, в эти выходные к нам возвращается нормальное лето — с солнышком, теплом и без дождя. Такой оптимистичный прогноз — у pogoda.by .

В субботу, 20 июля, днем температура воздуха — +21…23 °С, без осадков.

В воскресенье, 21 июля, потеплеет до +26 °С. Ясный безветренный день. Так что наслаждаемся летом!

Но на этом хорошие новости заканчиваются. С понедельника, по предварительному прогнозу, — снова дожди. И зарядить, увы, они собираются на неделю.

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