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В воскресенье в Бресте будет +29°С, но с дождем

19.07.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте будет дождливо, но тепло.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу утром ожидается переменная облачность без осадков. Днем возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +26°С, сообщает pogoda.by.

В воскресенье днем будет небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до +29°С. Вечером возможен небольшой дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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В предстоящие выходные в Бресте будет дождливо, но тепло.
 
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