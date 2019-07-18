|
В воскресенье в Бресте будет +29°С, но с дождем
19.07.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте будет дождливо, но тепло.
В субботу утром ожидается переменная облачность без осадков. Днем возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +26°С,
В воскресенье днем будет небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до +29°С. Вечером возможен небольшой дождь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предстоящие выходные в Бресте будет дождливо, но тепло.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)