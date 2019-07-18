В воскресенье в Бресте будет +29°С, но с дождем

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте будет дождливо, но тепло.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу утром ожидается переменная облачность без осадков. Днем возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +26°С, сообщает pogoda.by.

В воскресенье днем будет небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до +29°С. Вечером возможен небольшой дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .