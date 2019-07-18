Олимпийская медаль на продажу, загадочные башни в сталинках и куда легче поступить - все за вчера

Признавайтесь, что вам ближе — «усеагульная млявасць і абыякавасць да жыцця» или бесплатная медицина? Кстати, про «млявасць і абыякавасць», вы в отпуске уже были этим летом? Если едете за границу, то вот вам некоторые финансовые рекомендации от банка, чтобы в отпуске не остаться без денег. А наш МИД дает советы, как подготовиться к поездке в Израиль, ведь в последнее время все больше белорусов по разным причинам получают отказ во въезде в эту страну. Остались дома? Сходите на главный музыкальный фестиваль лета, его, кстати, Юрий Дудь вести будет. Поговорили с организаторами, узнали подробности. Что еще случилось в четверг, сейчас расскажем.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Вчера прошли официальные переговоры президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко заявил, что стороны договорились по принципиальным вопросам развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства. О чем именно договорились, обещали рассказать позже. Президент Беларуси также предложил Путину решить все спорные вопросы до 8 декабря. Еще Лукашенко обратился к Западу по поводу критики относительно соблюдения прав и свобод: «Я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая была порождена вами на нашей территории. Поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой».
Напряжение у абитуриентов все нарастает: вузы закончили принимать документы на бюджет. Составили топ-3 специальностей, на которые труднее всего и легче всего было поступить в этом году. А еще мы сходили в мед, чтобы познакомиться с парнями и девушками, которые не испугались высоких баллов и в финальный момент отнесли документы в медицинский.
С 19 июля в Уголовный кодекс вносятся изменения. Большинство новшеств коснутся экономических преступлений. Некоторые статьи и вовсе исключаются из УК. Рассказываем подробнее.
В нашу страну на работу стало приезжать все больше иностранцев. Больше всего человек приехало из России (они к нам за работой едут, а мы — к ним), на втором месте — Китай, на третьем — Украина. Едут все в основном в Минск. При этом все равно в стране не хватает больше 94 тысяч работников. Кроме того, у властей никак не получается сократить число предприятий, которые платят ниже минимальной зарплаты, в июне почти у 200 предприятий и ипэшников обнаружили проблемы с выплатой зарплат. С 2020 года для медиков изменят оплату труда, в Минздраве рассказали, как им будут считать зарплаты.
Как часто власти используют гриф «Для служебного пользования»? После дела о взятках экс-помощника президента Сергея Ровнейко, которое рассматривалось в закрытом режиме, мы вспомнили некоторые проекты, когда власти засекречивали информацию. И она не касалась вопросов национальной безопасности или военно-технического сотрудничества.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Очень интересная и полезная беседа с гинекологом о вирусе папилломы человека, прививках от него, которые необходимо делать и мальчикам. А также про коварные кисты и опухоли. Почитайте!
Не пропустите новый выпуск «Экономики на пальцах». Проблема беднеющих регионов Беларуси становится угрожающей. Оттуда уезжает трудоспособное население, молодежь. Бизнесу в таких условиях нет резона там развиваться, он стремится в крупные города. Эта ситуация может стать, если уже не стала, большой опасностью для нашей нестабильной экономики. Как спасти регионы Беларуси и помочь росту экономики?
В Заславле местные жители развернули борьбу… за чистый воздух. Да, все чаще в стране жалуются на предприятия, расположенные рядом с населенным пунктом. В Заславле недовольны двумя, которые перерабатывают пластик. Люди говорят, что чувствуют неприятный запах. Еще жителей города не устраивает местная свалка, очистные сооружения, и вообще работа всех предприятий в черте города. Ведь многие переезжали из столицы ради свежего воздуха и хорошей воды.
На площади Победы есть четыре загадочные башни в сталинках. В одной из них долгое время была мастерская художника-графика, теперь он переезжает на новое место. Мы побывали в этой мастерской. Какой же вид на проспект из нее открывается, атмосферное место. Правда перед парадами и другими мероприятиями с участием первых лиц мастерскую опечатывали. Узнали, как там работалось мастеру.
О СПОРТЕ
Минское «Динамо»проиграло дома латвийской «Лиепае» и вылетело из Лиги Европы уже в первом квалификационном раунде турнира. Главный тренер «Динамо» Сергей Гуренкопосетовал на плохую функциональную готовность футболистов, а также согласился с мнением, что игра команды в этом матче не соответствовала площадке — легендарному стадиону «Динамо». Кстати, во время матча сработала пожарная тревога, но все обошлось. «Витебск» вылетел из Лиги Европы, команда сыграла дома вничью с финским КуПСом, но проиграла по сумме двух встреч. Борьбу за выход в финальную стадию Лиги Европы продолжает только солигорский «Шахтер».
Вчера многих шокировала новость о том, что олимпийский чемпион по фристайлу Алексей Гришин продает свои медали — золотую и бронзовую. Оказалось, что деньги нужны для серьезной операции, которая необходима близкому человеку спортсмена. Все вырученные деньги пойдут на лечение.