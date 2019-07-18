Олимпийская медаль на продажу, загадочные башни в сталинках и куда легче поступить - все за вчера

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Доброе утро!

Признавайтесь, что вам ближе — «усеагульная млявасць і абыякавасць да жыцця» или бесплатная медицина? Кстати, про «млявасць і абыякавасць», вы в отпуске уже были этим летом? Если едете за границу, то вот вам некоторые финансовые рекомендации от банка, чтобы в отпуске не остаться без денег. А наш МИД дает советы , как подготовиться к поездке в Израиль, ведь в последнее время все больше белорусов по разным причинам получают отказ во въезде в эту страну. Остались дома? Сходите на главный музыкальный фестиваль лета , его, кстати, Юрий Дудь вести будет. Поговорили с организаторами, узнали подробности. Что еще случилось в четверг, сейчас расскажем.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Вчера прошли официальные переговоры президентов Беларуси и России . Александр Лукашенко заявил , что стороны договорились по принципиальным вопросам развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства. О чем именно договорились, обещали рассказать позже. Президент Беларуси также предложил Путину решить все спорные вопросы до 8 декабря. Еще Лукашенко обратился к Западу по поводу критики относительно соблюдения прав и свобод: «Я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая была порождена вами на нашей территории. Поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой».

. Александр Лукашенко , что стороны договорились по принципиальным вопросам развития интеграционных процессов в рамках Союзного государства. О чем именно договорились, обещали рассказать позже. Президент Беларуси также предложил Путину решить все спорные вопросы до 8 декабря. Еще Лукашенко по поводу критики относительно соблюдения прав и свобод: «Я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая была порождена вами на нашей территории. Поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой». Напряжение у абитуриентов все нарастает: вузы закончили принимать документы на бюджет. Составили топ-3 специальностей , на которые труднее всего и легче всего было поступить в этом году. А еще мы сходили в мед , чтобы познакомиться с парнями и девушками, которые не испугались высоких баллов и в финальный момент отнесли документы в медицинский.





С 19 июля в Уголовный кодекс вносятся изменения . Большинство новшеств коснутся экономических преступлений. Некоторые статьи и вовсе исключаются из УК. Рассказываем подробнее .

. Большинство новшеств коснутся экономических преступлений. Некоторые статьи и вовсе исключаются из УК. Рассказываем . В нашу страну на работу стало приезжать все больше иностранцев. Больше всего человек приехало из России (они к нам за работой едут, а мы — к ним), на втором месте — Китай, на третьем — Украина. Едут все в основном в Минск. При этом все равно в стране не хватает больше 94 тысяч работников . Кроме того, у властей никак не получается сократить число предприятий, которые платят ниже минимальной зарплаты , в июне почти у 200 предприятий и ипэшников обнаружили проблемы с выплатой зарплат. С 2020 года для медиков изменят оплату труда , в Минздраве рассказали, как им будут считать зарплаты.

стало приезжать все больше иностранцев. Больше всего человек приехало из России (они к нам за работой едут, а мы — к ним), на втором месте — Китай, на третьем — Украина. Едут все в основном в Минск. При этом все равно в стране . Кроме того, у властей никак не получается сократить число предприятий, которые , в июне почти у 200 предприятий и ипэшников обнаружили проблемы с выплатой зарплат. С 2020 года для медиков , в Минздраве рассказали, как им будут считать зарплаты. Как часто власти используют гриф «Для служебного пользования»? После дела о взятках экс-помощника президента Сергея Ровнейко, которое рассматривалось в закрытом режиме, мы вспомнили некоторые проекты , когда власти засекречивали информацию. И она не касалась вопросов национальной безопасности или военно-технического сотрудничества.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Очень интересная и полезная беседа с гинекологом о вирусе папилломы человека, прививках от него, которые необходимо делать и мальчикам. А также про коварные кисты и опухоли. Почитайте!

о вирусе папилломы человека, прививках от него, которые необходимо делать и мальчикам. А также про коварные кисты и опухоли. Не пропустите новый выпуск «Экономики на пальцах» . Проблема беднеющих регионов Беларуси становится угрожающей. Оттуда уезжает трудоспособное население, молодежь. Бизнесу в таких условиях нет резона там развиваться, он стремится в крупные города. Эта ситуация может стать, если уже не стала, большой опасностью для нашей нестабильной экономики. Как спасти регионы Беларуси и помочь росту экономики?

. Проблема беднеющих регионов Беларуси становится угрожающей. Оттуда уезжает трудоспособное население, молодежь. Бизнесу в таких условиях нет резона там развиваться, он стремится в крупные города. Эта ситуация может стать, если уже не стала, большой опасностью для нашей нестабильной экономики. В Заславле местные жители развернули борьбу… за чистый воздух. Да, все чаще в стране жалуются на предприятия, расположенные рядом с населенным пунктом. В Заславле недовольны двумя , которые перерабатывают пластик. Люди говорят, что чувствуют неприятный запах. Еще жителей города не устраивает местная свалка, очистные сооружения, и вообще работа всех предприятий в черте города. Ведь многие переезжали из столицы ради свежего воздуха и хорошей воды.





И снова суды . Сейчас идет процесс по делу о смерти воспитанника училища олимпийского резерва . 18-летнего бывшего воспитанника училища обвиняют в том, что он «пробил фанеру» товарищу по спорту, что стало причиной его смерти. Обвиняемый говорит, что хотел проучить парня за то, что тот употреблял «насвай», но смерти его не желал. Еще вчера приговор вынесли игрокам ХК «Юность-Минск» , которых поймали в центре Минска с наркотиками. Парни получили по два года «домашней химии».

. Сейчас идет . 18-летнего бывшего воспитанника училища обвиняют в том, что он «пробил фанеру» товарищу по спорту, что стало причиной его смерти. Обвиняемый говорит, что хотел проучить парня за то, что тот употреблял «насвай», но смерти его не желал. Еще вчера , которых поймали в центре Минска с наркотиками. Парни получили по два года «домашней химии». На площади Победы есть четыре загадочные башни в сталинках. В одной из них долгое время была мастерская художника-графика, теперь он переезжает на новое место. Мы побывали в этой мастерской. Какой же вид на проспект из нее открывается, атмосферное место. Правда перед парадами и другими мероприятиями с участием первых лиц мастерскую опечатывали. Узнали, как там работалось мастеру .

О СПОРТЕ

Минское «Динамо» проиграло дома латвийской «Лиепае» и вылетело из Лиги Европы уже в первом квалификационном раунде турнира. Главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко посетовал на плохую функциональную готовность футболистов, а также согласился с мнением, что игра команды в этом матче не соответствовала площадке — легендарному стадиону «Динамо». Кстати, во время матча сработала пожарная тревога , но все обошлось. «Витебск» вылетел из Лиги Европы, команда сыграла дома вничью с финским КуПСом, но проиграла по сумме двух встреч. Борьбу за выход в финальную стадию Лиги Европы продолжает только солигорский «Шахтер» .

дома латвийской «Лиепае» и вылетело из Лиги Европы уже в первом квалификационном раунде турнира. Главный тренер «Динамо» на плохую функциональную готовность футболистов, а также согласился с мнением, что игра команды в этом матче не соответствовала площадке — легендарному стадиону «Динамо». Кстати, во время матча сработала , но все обошлось. вылетел из Лиги Европы, команда сыграла дома вничью с финским КуПСом, но проиграла по сумме двух встреч. Борьбу за выход в финальную стадию Лиги Европы только солигорский . Вчера многих шокировала новость о том, что олимпийский чемпион по фристайлу Алексей Гришин продает свои медали — золотую и бронзовую. Оказалось, что деньги нужны для серьезной операции, которая необходима близкому человеку спортсмена. Все вырученные деньги пойдут на лечение.

Все новости четверга, 18 июля

Кстати. Вы же помните, как нужно одеваться, когда отправляетесь в лес или парк? Везде подстерегают клещи. За полгода более 18 тысяч человек уже обратились за помощью медиков . Будьте зоровы!

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