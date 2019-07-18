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Бесплатный Wi-Fi, панорамный лифт и кафе на крыше. Каким станет Витебский универмаг

19.07.2019 08:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бесплатный Wi-Fi, панорамный лифт и кафе на крыше — такие новшества должны появиться в Витебском универмаге, сообщает газета «Витьбичи».

— Сейчас работаем над тем, чтобы по всему универмагу был бесплатный доступ к Wi-Fi. В этом году проложим оптоволоконный кабель и вопрос решим, — говорит директор универмага Светлана Горваль.

В магазине делают современный ремонт и к концу года хотят пустить второй лифт — грузопассажирский.

— Существу­ющий лифт — на 0,5 тонны, новый будет на тонну — чтобы мамам с колясками было комфортно передвигаться по магазину, — поясняет руководитель.

По словам Светланы Горваль, в этом году в универмаге приступят к проектированию панорамного — наружного лифта, и летнего кафе на крыше:

— Уже заключен договор на визуализацию этого проекта, мы активно работаем и будем первыми в городе, у кого появятся такие новшества.

 
Теги: Витебск
 
 
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«Мы будем первыми в городе, у кого появятся такие новшества», - говорит директор универмага.
 
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