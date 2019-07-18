Без света 19 июля останутся 20 населенных пунктов Минской области

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 19 июля, планово отключат электроэнергию в 9 районах Минщины. В том числе в двух городах — Марьиной Горке и Крупках. А также в 2 садовых товариществах, пишет Mlyn.by .

Работы начнутся в 8.00−10.00. Завершатся в 15.00−19.00. Как сообщили в РУП «Минскэнерго», в день отключения будут производиться техобслуживание, капитальный ремонт, замена опор, провода, ремонт уличного освещения, высоковольтных линий, реконструкция кабельных линий.

Березинский район

19 июля, с 9.00 до 17.00, без света останется жилой сектор деревень Бережки, Жорновка и Прибрежная.

Крупский район

В Крупках обесточат ветеринарную лечебницу. Будут перебои в электроснабжении в деревне Соколовичи.

Логойский район

19 июля останется без света населенный пункт Репище. Там будут ремонтировать высоковольтные линии.

Минский район

Останутся без света деревни Колядичи и Сосны. В Ратомке обесточат улицы Лазурную, Родниковую, Тополиную, Доватора, Корицкого, в Прилукской Слободе — Городскую, Советскую, Скориничскую, Слободскую, Счастливую, Юбилейную и Доватора, в Масловичах — Новую, Солнечную, Касыньскую.

Мядельский район

С 10.00 до 15.00 будут перебои в электроснабжении в населенном пункте Матыки. Причина отключения электричества — техническое обслуживание.

Несвижский район

В поселке Альба без света останутся дома 1−11 на улице Гагарина, 1−19 — Комарова.

Пуховичский район

Электроэнергия будет отсутствовать в Марьиной Горке на улицах Андреевской, Кирова, Ворошиловской, Петра Гучка и Фрунзе, а также в переулках Колхозном, Кирова, Новом и Фрунзе с 9.00 до 16.00. В деревне Зазерье обесточат улицу Садовую. Без света останутся населенные пункты Леоновичи, Веселово и Заречаны, а также садовые товарищества Таль и Талька-Дружба.

Столбцовский район

В населенном пункте Новый Свержень обесточат улицы Мархачевщинскую, Наднеманскую, Несвижскую, Минскую, Молодежную, Румовую, Свободы, а также переулки Наднеманский, Несвижский, Мархачевщинский и Румовый.

Узденский район

С 9.00 до 16.00 в деревне Стальбовщина будут перебои в электроснабжении на улицах Дружной и Молодежной.

В РУП «Минскэнерго» приносят свои извинения за причиненные неудобства.

В графике плановых отключений электроэнергии возможны изменения.