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Без света 19 июля останутся 20 населенных пунктов Минской области
19.07.2019 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу, 19 июля, планово отключат электроэнергию в 9 районах Минщины. В том числе в двух городах — Марьиной Горке и Крупках. А также в 2 садовых товариществах, пишет
Работы начнутся в 8.00−10.00. Завершатся в 15.00−19.00. Как
Березинский район
19 июля, с 9.00 до 17.00, без света останется жилой сектор деревень Бережки, Жорновка и Прибрежная.
Крупский район
В Крупках обесточат ветеринарную лечебницу. Будут перебои в электроснабжении в деревне Соколовичи.
Логойский район
19 июля останется без света населенный пункт Репище. Там будут ремонтировать высоковольтные линии.
Минский район
Останутся без света деревни Колядичи и Сосны. В Ратомке обесточат улицы Лазурную, Родниковую, Тополиную, Доватора, Корицкого, в Прилукской Слободе — Городскую, Советскую, Скориничскую, Слободскую, Счастливую, Юбилейную и Доватора, в Масловичах — Новую, Солнечную, Касыньскую.
Мядельский район
С 10.00 до 15.00 будут перебои в электроснабжении в населенном пункте Матыки. Причина отключения электричества — техническое обслуживание.
Несвижский район
В поселке Альба без света останутся дома 1−11 на улице Гагарина, 1−19 — Комарова.
Пуховичский район
Электроэнергия будет отсутствовать в Марьиной Горке на улицах Андреевской, Кирова, Ворошиловской, Петра Гучка и Фрунзе, а также в переулках Колхозном, Кирова, Новом и Фрунзе с 9.00 до 16.00. В деревне Зазерье обесточат улицу Садовую. Без света останутся населенные пункты Леоновичи, Веселово и Заречаны, а также садовые товарищества Таль и Талька-Дружба.
Столбцовский район
В населенном пункте Новый Свержень обесточат улицы Мархачевщинскую, Наднеманскую, Несвижскую, Минскую, Молодежную, Румовую, Свободы, а также переулки Наднеманский, Несвижский, Мархачевщинский и Румовый.
Узденский район
С 9.00 до 16.00 в деревне Стальбовщина будут перебои в электроснабжении на улицах Дружной и Молодежной.
В РУП «Минскэнерго» приносят свои извинения за причиненные неудобства.
В графике плановых отключений электроэнергии возможны изменения.
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В день отключения будет производиться техобслуживание, капитальный ремонт, замена опор, провода, ремонт уличного освещения, высоковольтных линий, реконструкция...
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