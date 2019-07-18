Лето возвращается! Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Июль спохватился — да он же летний месяц, а не вот это все! Результат такого просветления ощутим уже сегодня. А в выходные, возможно, даже достанем шляпы и панамки.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Уже сегодня в Гомеле установится летняя погода. А в выходные, по информации pogoda.by, станет еще теплее.

В субботу +27ºC и ясно.

В воскресенье — солнечно и +28ºC.

Хороших выходных!

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