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Лето возвращается! Погода в Гомеле в выходные

19.07.2019 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Июль спохватился — да он же летний месяц, а не вот это все! Результат такого просветления ощутим уже сегодня. А в выходные, возможно, даже достанем шляпы и панамки.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Уже сегодня в Гомеле установится летняя погода. А в выходные, по информации pogoda.by, станет еще теплее.

В субботу +27ºC и ясно.

В воскресенье — солнечно и +28ºC.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Июль спохватился - да он же летний месяц, а не вот это все!
 
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