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Лето возвращается! Погода в Гомеле в выходные
19.07.2019 09:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Июль спохватился — да он же летний месяц, а не вот это все! Результат такого просветления ощутим уже сегодня. А в выходные, возможно, даже достанем шляпы и панамки.
Уже сегодня в Гомеле установится летняя погода. А в выходные,
В субботу +27ºC и ясно.
В воскресенье — солнечно и +28ºC.
Хороших выходных!
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Июль спохватился - да он же летний месяц, а не вот это все!
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