Лето возвращается! Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Друзья, дождались! Лето возвращается! Правда, пока только на выходные: в Могилеве ожидается до +25°С. Прогнозируют и дождь с грозой. На следующей неделе, по предварительным данным, днем столбик термометра будет переваливать за +20°С, но и дожди тоже будут.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 19 июля, будет солнечно, без дождей и до +23°С. Правда, ветер будет порывистым.

В субботу погода порадует солнцем и теплом — будет +23°С.

В воскресенье, 21 июля, обещают до +25°С и переменную облачность. Возможны дожди, днем — гроза.

Температура воздуха снизится в понедельник — будет +17…21°С. Также по прогнозу — дожди и грозы.

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