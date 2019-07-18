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Лето возвращается! Погода в Могилеве в выходные
19.07.2019 09:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Друзья, дождались! Лето возвращается! Правда, пока только на выходные: в Могилеве ожидается до +25°С. Прогнозируют и дождь с грозой. На следующей неделе, по предварительным данным, днем столбик термометра будет переваливать за +20°С, но и дожди тоже будут.
Сегодня, 19 июля, будет солнечно, без дождей и до +23°С. Правда, ветер будет порывистым.
В субботу погода порадует солнцем и теплом — будет +23°С.
В воскресенье, 21 июля, обещают до +25°С и переменную облачность. Возможны дожди, днем — гроза.
Температура воздуха снизится в понедельник — будет +17…21°С. Также по прогнозу — дожди и грозы.
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В выходные - до +25°С. Но прогнозируют и грозу.
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