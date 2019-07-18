﻿ Пятиметровый жираф, лев, лошади. Каскад озер пополнился новыми фигурами зверей в натуральную величину. 21.by
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Пятиметровый жираф, лев, лошади. Каскад озер пополнился новыми фигурами зверей в натуральную величину

19.07.2019 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле парк фигур экзотических животных пополнился новыми обитателями. На каскаде озер появились лев, медведица с медвежонком и лошадь и пятиметровый жираф.


Летом прошлого года в Волотове по ивами у озер поселились носорог, бегемот и слоны. Фигуры идеально вписались в ландшафт и полюбились гомельчанам. В этом году в администрации Центрального района решили разнообразить зеленую компанию.






Топиарии выполнены из искусственного газона, а это значит никакого специального ухода не требуют, синтетический материал долговечен и износоустойчив.

 
Теги: Гомель
 
 
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Топиарии выполнены из искусственного газона, а это значит никакого специального ухода не требуют, синтетический материал долговечен и износоустойчив.
 
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