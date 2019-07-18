Пятиметровый жираф, лев, лошади. Каскад озер пополнился новыми фигурами зверей в натуральную величину

Источник материала: Tut.by

В Гомеле парк фигур экзотических животных пополнился новыми обитателями. На каскаде озер появились лев, медведица с медвежонком и лошадь и пятиметровый жираф.





Летом прошлого года в Волотове по ивами у озер поселились носорог, бегемот и слоны. Фигуры идеально вписались в ландшафт и полюбились гомельчанам. В этом году в администрации Центрального района решили разнообразить зеленую компанию.













Топиарии выполнены из искусственного газона, а это значит никакого специального ухода не требуют, синтетический материал долговечен и износоустойчив.