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Пятиметровый жираф, лев, лошади. Каскад озер пополнился новыми фигурами зверей в натуральную величину
19.07.2019 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле парк фигур экзотических животных пополнился новыми обитателями. На каскаде озер появились лев, медведица с медвежонком и лошадь и пятиметровый жираф.
Летом прошлого года в Волотове по ивами у озер поселились носорог, бегемот и слоны. Фигуры идеально вписались в ландшафт и полюбились гомельчанам. В этом году в администрации Центрального района решили разнообразить зеленую компанию.
Топиарии выполнены из искусственного газона, а это значит никакого специального ухода не требуют, синтетический материал долговечен и износоустойчив.
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Пятиметровый жираф, лев, лошади. Каскад озер пополнился новыми фигурами зверей в натуральную величину
Топиарии выполнены из искусственного газона, а это значит никакого специального ухода не требуют, синтетический материал долговечен и износоустойчив.
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