На остановке на Партизанском проспекте задержали обнаженного мужчину

Источник материала: Tut.by

Вечером 18 июня на остановке на Партизанском проспекте милиция задержала обнаженного мужчину. Об этом пишет в официальном аккаунте Twitter ГУВД Мингорисполкома.

Вчера вечером в милицию сообщили, что на остановке на Партизанском проспекте находится обнаженный молодой человек, «который ведет себя неадекватно».

Правоохранители задержали его, отправили на излечение в больницу. Проводится проверка. Других подробностей милиция не сообщает.