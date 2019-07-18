|
На остановке на Партизанском проспекте задержали обнаженного мужчину
19.07.2019 09:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 18 июня на остановке на Партизанском проспекте милиция задержала обнаженного мужчину. Об этом
Вчера вечером в милицию сообщили, что на остановке на Партизанском проспекте находится обнаженный молодой человек, «который ведет себя неадекватно».
Правоохранители задержали его, отправили на излечение в больницу. Проводится проверка. Других подробностей милиция не сообщает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители задержали его и отправили на излечение в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)