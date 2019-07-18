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На остановке на Партизанском проспекте задержали обнаженного мужчину

19.07.2019 09:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 18 июня на остановке на Партизанском проспекте милиция задержала обнаженного мужчину. Об этом пишет в официальном аккаунте Twitter ГУВД Мингорисполкома.

Вчера вечером в милицию сообщили, что на остановке на Партизанском проспекте находится обнаженный молодой человек, «который ведет себя неадекватно».

Правоохранители задержали его, отправили на излечение в больницу. Проводится проверка. Других подробностей милиция не сообщает.

 
 
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Правоохранители задержали его и отправили на излечение в больницу.
 
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