Безопасность – важное направление

Источник материала: Навiны Палесся





18 июля в организациях, на предприятиях и в коллективах прошёл Единый день информирования.

На этот раз для выступлений и обсуждений были выбраны две темы – «Беларусь спортивная. Итоги II Европейских игр» и «Основные направления безопасности жизнедеятельности в Брестской области».

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи Столинского райисполкома Светлана Пиво рассказала, что всего в районе работает шесть информационно-пропагандистских групп. Возглавляют их председатель райисполкома Григорий Протосовицкий и его заместители, а также председатель районного Совета депутатов Александр Ярошевич.

Дни информирования проводят члены информационно-пропагандистских групп и приглашённые докладчики. На таких мероприятиях рассматриваются наиболее актуальные вопросы, идёт информирование о важных политических, социальных, культурных, спортивных событиях страны.

Во время таких встреч люди могут не только узнать основные направления развития, государственной политики, но и задавать свои вопросы, обращаться к представителям власти за уточнением по тому или иному аспекту.

Такие мероприятия позволяют изучить общественное мнение граждан по различным вопросам и определить наиболее важные направления развития.

Татьяна СЕГЕН

В рамках Единого дня информирования населения заместитель председателя Столинского райисполкома Сергей Сидоревич встретился с трудовым коллективом Плотницкой больницы сестринского ухода с амбулаторией врача общей практики.

Сергей Фёдорович обратил особое внимание на безопасность при пожарах и поведение на воде. И не зря, ведь эта тема не теряет своей злободневности, особенно в летний период, когда в разы возрастает опасность жизнедеятельности людей.

В Брестской области за полугодие произошло 41 происшествие на воде со смертельным исходом. Печальна и статистика нашего района. Если в прошлом году утонули шесть человек, то за первое полугодие нынешнего года вода отняла жизни уже у восьми человек. К сожалению, чрезвычайные происшествия происходят в состоянии алкогольного опьянения. Как ни печально, но люди сами становятся виновниками происходящего, несмотря на все предупреждения, профилактические мероприятия, которые постоянно проводятся всеми заинтересованными службами, и даже штрафные санкции. Поэтому каждый из нас не должен оставаться в стороне от того, что происходит рядом. Достаточно подойти к человеку, лишний раз напомнить об опасности, предупредить, донести информацию, которой владеете сами, что, возможно, поможет спасти человека от необдуманного поступка, а может быть и от роковой ошибки, стоимость которой чья-то жизнь.

С начала года в Брестской области произошло 477 пожаров. На территории нашего района самым крупным стал пожар в экосистеме «Ольманские болота». Источником большинства возгораний является человеческий фактор. Многие пренебрегают правилами пожарной безопасности, поэтому самой распространённой причиной трагедии становятся курение в постели в состоянии алкогольного опьянения либо неисправность электропроводки.

Сергей Сидоревич напомнил присутствующим о необходимости установки автономных пожарных извещателей, благодаря которым можно избежать беды. Не следует забывать и о несовершеннолетних и постоянно держать их в поле зрения.

Заместитель председателя райисполкома обратил внимание коллектива на итоги проведения II Европейских игр. Беларусь на должном уровне поддержала столь молодой проект, как Европейские игры. Это значительно повысило имидж республики на мировом уровне. Да и в зачетной таблице соревнований наши спортсмены заняли второе место, что весьма почетно.

У нас появляются новые виды спорта. Наша молодежь стремится к здоровому образу жизни. Сегодня каждый должен занимать активную позицию и привлекать других. Каждый житель района должен быть обследован, бережно следить за состоянием своего здоровья и следовать рекомендациям врачей. Во всех населенных пунктах, будь то райцентр или небольшая деревня, должны создаваться спортивные площадки, чтобы все желающие могли заняться физической культурой, спортом.

Сергей Сидоревич ответил на все вопросы присутствующий. Он озвучил планы, которые касаются здравоохранения, а некоторые вопросы пообещал решить уже в ближайшее время.

Людмила КАСПЕРОВИЧ