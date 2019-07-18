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Основания прекращения выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста

19.07.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Основания прекращения выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста

Порядок назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста (далее – пособие по уходу), регулируется Положением о порядке назначения и выплаты пособия по уходу, утверждённым постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2006 г. № 1149 (далее – Положение).
Согласно пункту 6 Положения пособие по уходу назначается на период ухода за нетрудоспособным гражданином.
Справочно: в Брестской области выплата пособия по уходу производится 4766 человекам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.
Выплата пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, прекращается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором наступили следующие обстоятельства:
— смерть либо признание в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим нетрудоспособного гражданина либо лица, осуществляющего уход;
— истечение срока, на который установлена I группа инвалидности;
— истечение срока, на который выдано заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости лица, достигшего 80-летнего возраста, в постоянном уходе;
— достижение лицом, осуществляющим уход, возраста, дающего право на социальную пенсию (мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет);
— назначение лицу, осуществляющему уход, пенсии (независимо от ее вида), пособия по безработице, ежемесячной страховой выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, ежемесячного денежного содержания в соответствии с законодательством о государственной службе;
— истечение срока действия вида на жительство в Республике Беларусь;
— прекращение осуществления ухода, подтвержденного заявлением нетрудоспособного гражданина (его законного представителя) либо актом обследования;
— поступление лица, осуществляющего уход, на работу либо регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;
— поступление лица, осуществляющего уход, на учебу в учебное заведение дневной формы получения образования;
— помещение нетрудоспособного гражданина в государственную стационарную организацию социального обслуживания, в больницу сестринского ухода либо его зачисление в другой организации на государственное обеспечение, социальное обслуживание;
— выезд нетрудоспособного гражданина за границу или перемена им места жительства (места пребывания), влекущая изменение органа, выплачивающего ему пенсию;
— постановка лица, осуществляющего уход, на психиатрический и (или) наркологический учет;
— обнаружение (наступление) других обстоятельств и (или) документов, влекущих прекращение выплаты пособия (например, систематический выезд лица, осуществляющего уход, за пределы Республики Беларусь, а также его поступление в учреждение образования на дневную форму получения образования, помещение нетрудоспособного либо лица, осуществляющего уход, на стационарное лечение в учреждение здравоохранения и др.).
Следует отметить, что лицо, осуществляющее уход, обязано в течение пяти дней сообщить органу выплачивающему пособие, об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты пособия по уходу.
Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома

 
 
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Порядок назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста (далее – пособие по
 
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