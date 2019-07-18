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Фигуры Лесиков перевезут на детские площадки

19.07.2019 10:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фигурки Лесиков, которые встречают гостей на въезде в столицу, переедут на детские площадки и в парки, об этом сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.


Талисманы II Европейских игр еще находятся на пяти точках: на въездах в Минск по брестской, витебской, гродненской, могилевской трассах и около стадиона «Динамо».

Фигуры Лесика с въездов в город перевезут на детские площадки и в городские парки, сообщила руководитель службы по благоустройству «Минскзеленстроя» Анжелика Пузанкова.

Издание The Village Беларусь интересовалось в Дирекции II Европейских игр 2019 года, что станет с ростовыми куклами Лесиков, в которых волонтеры приветствовали минчан (всего был 31 костюм). Организаторы игр прямо не ответили:

— Ростовые фигуры Лесика могут использоваться только в ассоциации со II Европейскими играми, а права на их использование принадлежат Европейским олимпийским комитетам, и любые формы использования талисмана должны быть согласованы с этой международной организацией.

Что касается огромной фигуры Лесика, которая участвовала в церемонии закрытия II Европейских игр, в Дирекции сказали, что ее дальнейшее использование не планируется.

 
Теги: Минск
 
 
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Что станет с ростовыми куклами Лесиков и с лисятами, которые стоят на въездах в Минск
 
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