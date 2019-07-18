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Главного фигуранта по делу об убийстве в Березино просят приговорить к пожизненному заключению

19.07.2019 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минском областном суде начались прения по делу об убийстве бизнесмена в Березино. Главного фигуранта прокурор просит приговорить к пожизненному заключению.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Их вина полностью доказана. В суде были детально исследованы обстоятельства убийства, — заявил в начале прений гособвинитель Вадим Кисель.

Он считает справедливым приговорить Алексея Синькевича, обвиняемого в убийстве, вымогательстве, незаконных действиях с оружием и поджоге машины, — к пожизненному заключению.

Второго фигуранта, Ростислава Светчикова, он просит приговорить к 24 годам заключения (с учетом ранее назначенного срока за другое преступление).

Суд спросил мать убитого бизнесмена, какого наказания она просит для обвиняемых.

«Я потеряла сына, дети потеряли отца. Самое высокое наказание прошу…», — заплакала Любовь Метельская. Она заявила к главному фигуранту иск о возмещении 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Убийство в Березино. Версия следствия

Напомним, 26 сентября 2016-го бизнесмен Сергей Метельский в Березино, как обычно, утром отправился на своей машине по делам в Минск. Как потом выяснит следствие, к нему в машину подсел преступник и убил выстрелом в голову из обреза, а затем поджег авто.

По версии следствия, накануне менеджер Минского гормолзавода № 2 Андрей Косяк требовал от бизнесмена вернуть чей-то долг в 440 тысяч долларов, но безуспешно. Как заявляет один из фигурантов, деньги Косяк требовал по просьбе знакомой бизнесвумен и бывшей бизнес-партнера самого Метельского Елены Свирской (та всячески отрицает).

Через своего водителя, Ростислава Светчикова, менеджер Косяк вышел на бывшего спецназовца Алексея Синькевича, считает следствие. За 20 тысяч долларов последний якобы согласился помочь, но услышав отказ Метельского платить, убил того. Менеджер испугался такой новости, и Синькевич решил убить и этого. За второе из преступлений Синькевич и Светчиков уже были осуждены на 24 и 23 года заключения. Хотя тогда мотивом убийства Косяка называли деньги — 50 тысяч, которые он собрал на новое авто и которые пропали после.

Только Алексея Синькевича, обвиняют в убийстве, а также вымогательстве, поджоге машины убитого и незаконных действиях с оружием. Мужчина вину не признает и уверяет, что его обманули и дело сфабриковали при его же участии. Второго фигуранта, Ростислава Светчикова, судят только за вымогательство. Он это признает, а также дает показания на первого: как 26 сентября повез его объездными дорогами в Березино, ждал в условленном месте, а потом помогал скрыться с места.

«[Когда он прибежал назад], то его куртка была вывернута наизнанку — другим цветом наружу. Он снял с головы что-то и бросил в сумку. Она была не пустая, но значительно потеряла в объемах. Я прибавил скорости, когда мы вывернули на трассу, там горела машина. Я быстро пролетел мимо нее, дым был большой. Но я сразу понял, что это Метельского».

 
Теги: Минск
 
 
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Второму фигурнату по делу о резонансном убийстве, с учетом ранее назначенного срока за другое преступление, - 24 года.
 
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