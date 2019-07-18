Сплошная антисанитария. Голуби сделали невыносимой жизнь людей в многоэтажке в Витебске

Источник материала: Tut.by

Жильцы одной из многоэтажек в Витебске не рады соседству с голубями. Дело в том, что их на техническом этаже — десятки или даже сотни! Сплошная антисанитария. Птицы часто падают в вентиляционные шахты, сообщает ОНТ.

Чердак дома больше похож на неубранный птичник: тут и гнезда, и погибшие птицы, и молодые птенцы. Коммунальные службы уверяют, что после жалоб жильцов работу проводили. Но голуби снова тут как тут.

По этому адресу в Витебске санитарные службы уже побывали, дали рекомендации для коммунальников. Если коротко, то потребовали просто навести порядок. Проблема существует с домами старой постройки, но к жильцам тоже есть вопросы. Двери на крыше ведь не голуби сломали. И живут птицы там, где их подкармливают.

За беспорядок эксплуатационные службы могут оштрафовать, проблемный чердак санэпидемстанция проверит в ближайшее время. Птиц, конечно, отлавливать никто не будет. Надо просто исключить возможность такого плохого соседства. Сделать это надо без варварства, когда птенцы улетят.