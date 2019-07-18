Температура воздуха в Беларуси в I полугодии была на 2,3 градуса выше нормы

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси в первом полугодии 2019 года была на 2,3 градуса выше климатической нормы, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела изучения изменений климата службы методического обеспечения гидрометеорологических наблюдений, изучения изменений климата и фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталья Клевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первое полугодие было очень теплым: средняя температура воздуха составила плюс 7,1 градуса, что выше климатической нормы на 2,3 градуса. В среднем по стране так тепло бывает один раз в 30-35 лет. Последний раз такое теплое полугодие отмечалось в 1989 году: средняя температура составляла плюс 7,4 градуса", - сказала Наталья Клевец.

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