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Пьяный минчанин поджег дверь офиса из-за конфликта с директором
19.07.2019 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пьяный 30-летний минчанин поджег дверь офиса из-за конфликта с директором организации. Подробности
Днем 1 июля мужчина пришел в один из офисов на улице Бельского в Минске, поджег входную дверь и скрылся. В результате возгорания были повреждены и уничтожены вещи организации, которая расположена в офисе.
Мужчину задержали через несколько часов, он был пьян, у него обнаружили 1,11 промилле.
Выяснилось, что задержанный безработный, ранее был неоднократно судим. Он пояснил, что входную дверь решил поджечь из-за конфликта с директором организации.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества) Уголовного кодекса Беларуси. Обвиняемый вину признал и раскаялся. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Мужчину задержали через несколько часов, он был пьян, у него обнаружили 1,11 промилле.
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