Пьяный минчанин поджег дверь офиса из-за конфликта с директором

Источник материала: Tut.by

Пьяный 30-летний минчанин поджег дверь офиса из-за конфликта с директором организации. Подробности сообщает Следственный комитет.



Фото: sk.gov.by

Днем 1 июля мужчина пришел в один из офисов на улице Бельского в Минске, поджег входную дверь и скрылся. В результате возгорания были повреждены и уничтожены вещи организации, которая расположена в офисе.

Мужчину задержали через несколько часов, он был пьян, у него обнаружили 1,11 промилле.

Выяснилось, что задержанный безработный, ранее был неоднократно судим. Он пояснил, что входную дверь решил поджечь из-за конфликта с директором организации.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества) Уголовного кодекса Беларуси. Обвиняемый вину признал и раскаялся. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.