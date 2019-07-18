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До +28°С и в основном без осадков будет в Беларуси 20 июля

19.07.2019 11:48 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 20 июля, местами возможен слабый туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Лишь ночью по северо-востоку Витебской области, а в дневные часы местами по югу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый: ночью слабый, днем - 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - от плюс 20 градусов по северо-востоку до 28 градусов тепла по югу страны.-0-

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Теги: Минск
 
 
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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 20 июля, местами возможен слабый туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском...
 
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