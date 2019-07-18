Теплая погода с дождями ожидается в Беларуси в третьей декаде июля

Источник материала: БелТА

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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода с кратковременными дождями ожидается в Беларуси в третьей декаде июля, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В третьей декаде июля прогнозируется повышение температуры воздуха. В предстоящие выходные, 20 и 21 июля, температура воздуха в большинстве районов ожидается в пределах от 22 до 29 градусов тепла, осадков будет немного. Но в начале следующей недели прогнозируются дожди, связанные с атмосферными фронтами, которые будут смещаться к нам с территории Польши. Температурный фон будет близким к климатической норме. До конца июля в ночные часы будет в среднем от 10 до 17 градусов выше нуля, днем - от 21 до 28 градусов, в юго-западных районах столбик термометра в отдельные дни может приближаться к плюс 30. Периодически будут идти кратковременные грозовые дожди", - сказал Александр Беганский.

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